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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Atentado

Violencia en Colombia: lo que se sabe de camión incinerado en la Vía Panamericana tras mortal atentado que dejó al menos 20 muertos

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El hecho quedó registrado en videos de ciudadanos y difundido en plataformas digitales.

Un nuevo hecho terrorista tuvo lugar en la vía Panamericana en Colombia tras la incineración de un vehículo en el departamento del Cauca, un acto quedó registrado en videos de ciudadanos y divulgado en las redes sociales.

Los hechos siguen siendo materia de investigación y se intenta establecer a los responsables del hecho en dicha carretera que afectó la movilidad de la zona.

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El suceso ocurre solo tres días después del ataque que dejó más de 20 personas muertas en un bus en la misma carretera, considerado el peor atentado contra civiles en años recientes.

El mortal hecho ocurrió en el sector conocido como El Túnel de Cajibío, donde terroristas lanzaron cilindros bomba contra un bus de pasajeros y mataron a 21 personas.

El país latinoamericano vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos una treintena de ataques terroristas.

Las acciones, atribuidas a las disidencias de las FARC, han tenido lugar principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño.

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Los actos violentos comenzaron el viernes en la ciudad de Cali, donde criminales estacionaron un bus cargado con explosivos para atacar el batallón Pichincha.

Ante la situación, el Ministerio de Defensa dijo que la cúpula militar y policial se encuentra en el suroccidente del país, “fortaleciendo la estrategia para restablecer la seguridad en Valle, Cauca y Nariño, frente a los ataques terroristas contra la población civil perpetrados por el narcoterrorista alias “Marlon”, integrante del cartel criminal de alias Mordisco”.

“Se están desplegando todas las capacidades necesarias para neutralizar la amenaza, restablecer la tranquilidad y garantizar el flujo vehicular en la vía Panamericana y demás corredores estratégicos”, dijo.

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