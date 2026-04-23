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Jueves, 23 de abril de 2026
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Argentina

Exhiben imágenes y detalles del cuerpo de Maradona por primera vez en juicio

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Diego Maradona | Foto AFP
Diego Maradona | Foto AFP
Todos los acusados por la muerte del exfutbolista enfrentan penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Diego Maradona tenía el estómago "como un globo" dijo este jueves un testigo en el juicio por la muerte del exfutbolista en 2020, mientras se exponían imágenes de su cadáver por primera vez en este segundo proceso, luego de que el primero se anulara en 2025.

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"Estaba muy edematizado, con la cara muy hinchada, los miembros edematizados, abdomen globuloso. Era como un globo", así describió a Maradona ante el tribunal el médico Juan Carlos Pinto, que llegó con la ambulancia a la casa del ídolo el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Durante la nueva audiencia del proceso que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, unos 30 km al norte de Buenos Aires, se expusieron imágenes y un video de 17 minutos que mostraban la habitación y el cuerpo sin vida del exjugador.

Filmado por la policía científica, el video mostraba al '10' en pantalón corto y con una remera deportiva levantada, que permitía observar un estómago brutalmente hinchado.

Antes de las imágenes, Pinto hizo una minuciosa descripción del cadáver de Maradona, un relato crudo que provocó el llanto de Gianinna, una de las hijas del 'Pelusa' presente en la sala. Luego, mientras se proyectaba el video, cubrió su rostro para no ver a su padre en ese estado.

Acusados y figura penal

Cabe resaltar que siete profesionales de la salud, médicos, psiquiatra y enfermeros son juzgados por segunda vez desde la semana pasada por 'homicidio por dolo eventual', una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones podían ocasionar la muerte de Maradona.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 murió a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en una residencia alquilada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde debía recuperarse de una neurocirugía sin complicaciones realizada tres semanas antes.

Cuestionamientos a la atención domiciliaria

El juicio busca determinar, entre otras cosas, si esa modalidad de atención fue apropiada. Policías y médicos que declararon el jueves que la casa y la habitación donde Maradona debía pasar su convalecencia no se veía adecuada para esa tarea.

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"No había desfibrilador, oxígeno, nada. Dentro de la habitación no había elementos para decir que el paciente estaba en internación domiciliaria", remarcó Pinto.

"Lo vi como una habitación normal, no como un lugar de tratamiento de una persona. Como una habitación de mi casa", dijo antes que Pinto el subcomisario Lucas Farias, uno de los policías que acudieron al lugar ese trágico día de noviembre.

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