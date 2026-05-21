"El castrismo criminal agoniza": Cayetana Álvarez tras reunión con el opositor cubano José Daniel Ferrer, un día después de la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España por el PP, arremetió contra el régimen de Cuba tras una reunión con el disidente José Daniel Ferrer, un día después de que la Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al dictador Raúl Castro.

En una publicación en su cuenta personal de X, Álvarez de Toledo agrupó una serie de mensajes en contra de la dictadura castrista, en los que aseguró que “la impunidad tiene fecha de caducidad” y que “el castrismo criminal agoniza”.

Además, argumentó que “la alternativa democrática avanza y que Cuba será muy pronto libre, sin el apoyo del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, pero sí de España”.

“Hoy, con José Daniel Ferrer, expreso político (12 años en la cárcel), coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, referente de una disidencia heroica”, comentó.

En un mensaje en la misma red social, Ferrer indicó que sostuvo un encuentro con varios diputados del PP y con un senador del mismo partido.

“Hemos conversado sobre la crítica realidad de Cuba. Han sido muy solidarios y han manifestado su apoyo al acuerdo de liberación y su solidaridad con los presos políticos. Gracias a todos por su comprensión y compromiso con la causa por la libertad de nuestra Patria”, escribió.

El miércoles 20 de mayo, la justicia de Estados Unidos acusó formalmente al dictador cubano Raúl Castro, con lo que se intensifica la presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen comunista de Cuba.

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Los cargos penales contra Castro, de 94 años, están relacionados con su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Además de Castro, otras cinco personas figuran también como acusadas en dicha causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.