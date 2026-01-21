Exoficial de inteligencia naval de EE. UU. analiza anuncio que hizo Trump sobre el uso de moderna arma en operativo en el que fue capturado Maduro

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló uno de los detalles más importantes del operativo en el que se capturó a Nicolás Maduro que se llevó a cabo el pasado 3 de enero.

El mandatario señaló en una entrevista que las fuerzas de operaciones especiales usaron un arma de carácter sónico durante la operación llamada 'Resolución absoluta'.

Para hablar sobre este tema, Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre el arma sónica que Trump dijo que sus fuerzas usaron en la captura de Maduro, el invitado afirmó que cree que Trump "está dramatizando".

Y explicó que "no pienso que todavía exista un arma que se puede utilizar usando las ondas del sonido para debilitar soldados o personas".

"Lo que sí es cierto es que en Venezuela no se había tenido la experiencia de participar en una guerra al nivel de la que se estaba llevando con los Estados Unidos. Venezuela no ha peleado ningún tipo de guerra en los últimos ciento y pico de años", agregó.

VEA TAMBIÉN "No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia o

Además, reiteró que no cree que "esa tecnología todavía no está suficientemente adaptada para ningún tipo de armamento militar".

Y detalló que cuando se utiliza este tipo de armamento también quiere decir que podría "llegarles a las personas que no estén involucradas en el conflicto. De ser así, hubiese habido civiles que hubiesen experimentado este tipo de síntomas".

Para el experto "esto pudiese generar una serie de demandas contra Estados Unidos". Por ello considera que "el presidente Trump estaba dramatizando lo realmente ocurrido".

"No creo que todavía se esté usando un arma sónica contra otros ejércitos, todavía no estamos ahí. Y si estamos ahí debería haber una serie de experimentos que se lleven a cabo, no llevarlo directamente a un conflicto militar", enfatizó.