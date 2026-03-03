NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Se conocen los nombres de las selecciones que podrían enfrentar a Colombia en su juego de despedida en El Campín

marzo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
El último partido amistoso de la “Tricolor” será el próximo 7 de junio, en California, Estados Unidos, ante Jordania.

El presidente de la Federación Colombia de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, confirmó el pasado lunes que el juego de despedida de la selección Colombia en territorio colombiano, antes de viajar a Norteamérica, donde continuará su preparación mundialista, será en la ciudad de Bogotá a finales del mes de mayo.

Este encuentro hace parte del itinerario del conjunto nacional, previo a lo que será su participación en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

“En lo que está establecido que va a ser en Bogotá el 29 de mayo. Eso está acordado con la alcaldía de Bogotá y los empresarios del estadio El Campín”, indicó Jesurún, el 2 de marzo a los medios de comunicación.

Aunque el presidente del FCF no entregó detalles de la selección a la que la “Tricolor” enfrentará en su juego de despedida en la capital colombiana. En las últimas horas se han conocido los nombres de las selecciones que el combinado nacional tendría en carpeta para el partido; son sudamericanas.

De acuerdo con la información compartida por el periodista deportivo Cesar Augusto Londoño, Colombia tendría dentro de sus opcionadas a sus similares de Chile y Perú.

“La Selección Colombia se despedirá del país el 29 de mayo con un amistoso en el estadio El Campín ante un rival por definir, entre Chile y Perú”, indicó Londoño por medio de su cuenta de X.

Posteriormente, definida la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el certamen mundialista y siguiendo su itinerario, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerrará su camino preparatorio el 7 de junio ante Jordania, en California, Estados Unidos, donde disputarán su último partido, previo al inicio de la Copa del Mundo.

Finalmente, el 11 de ese mismo mes viajará a Guadalajara, ciudad donde se instalará y donde adelantará trabajos de preparación, de cara a su debut en el Mundial de Norteamérica, el cual será el próximo 17 de junio ante Uzbekistán.

