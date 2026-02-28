Benjamin Netanyahu aseguró que hay señales de que el líder del régimen iraní Alí Jamenei está "muerto"

Basándose en "muchos indicios", el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto este sábado al líder supremo irani Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán, a los que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

VEA TAMBIÉN Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente o

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

Según Netanyahu, la operación "continuará el tiempo que sea necesario". Horas antes, dijo que va dirigida contra la "amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán".

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se lleva a cabo "a una escala completamente diferente" que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

"Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", dijo.

"Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí", señala un comunicado militar.