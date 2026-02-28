NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

Benjamin Netanyahu aseguró que hay señales de que el líder del régimen iraní Alí Jamenei está "muerto"

febrero 28, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Benjamin Netanyahu | Foto: EFE
Basándose en "muchos indicios", el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto este sábado al líder supremo irani Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán, a los que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

o

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

Según Netanyahu, la operación "continuará el tiempo que sea necesario". Horas antes, dijo que va dirigida contra la "amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán".

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se lleva a cabo "a una escala completamente diferente" que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

"Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) completaron un extenso ataque", dijo.

"Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí", señala un comunicado militar.

Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía
Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía
Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán tras primera ronda de diálogos

UEFA/ Real Madrid - Fotos AFP
UEFA

Oficial: UEFA y el Real Madrid llegan a acuerdo que pone fin a batalla legal por competición europea

Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano - EFE
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

