Vuelve 'La Fiesta del Cine' a Colombia e importante cadena anuncia que se suma a la jornada con funciones desde 8.000 pesos

Una nueva edición de 'La Fiesta del Cine' regresa esta semana a Colombia los próximos jueves 19 y viernes 20 de febrero con tarifas especiales a las que podrán acceder los amantes del séptimo arte.

Se trata de un evento cultural que se realiza a nivel nacional para celebrar la difusión, variedad y entretenimiento alrededor de las películas, al tiempo que busca incentivar la asistencia del público a las salas.

A la jornada, en la que habrá funciones para personas de todas las edades con precios que van desde los 8,000 pesos colombianos, se sumó recientemente la reconocida cadena Cine Colombia.

Además de funciones en formato 2D, los espectadores podrán acceder a experiencias en salas con tecnologías especiales que incluyen IMAX, 4D Dinamix, ONYX y Mega Salas.

Esos formatos, cabe resaltar, prometen una experiencia cinematográfica con altos estándares de calidad audiovisual y confort.

Durante La Fiesta del Cine, todas estas experiencias estarán disponibles en Cine Colombia también a $8.000 por entrada, según disponibilidad en cada multiplex, de acuerdo con lo informado por la compañía.

"La Fiesta del Cine es una oportunidad excepcional para acercar el cine a todos los públicos y fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia. Permite que más personas vivan la experiencia de ver películas en pantalla grande y se reencuentren con el cine como espacio cultural", dice Camilo Reina, vicepresidente de mercadeo en Cine Colombia, citado en un comunicado de la empresa.

La programación tendrá una cartelera variada con títulos destacados como 'Cumbres Borrascosas', 'La Empleada', 'Marty Supreme' y 'Goat', así como reestrenos especiales que incluyen 'Kill Bill' y 'F1', entre otros títulos disponibles durante el festival que permitirán que diferentes generaciones encuentren propuestas acordes a sus intereses.

El anuncio se da en un contexto en el que la industria cinematográfica nacional continúa en proceso de recuperación y transformación ante la llegada de nuevas experiencias audiovisuales, distintas a las relacionadas con la pantalla grande, que han modificado el entretenimiento.

Según cifras recientes del sector proporcionadas por Proimágenes Colombia, durante 2024 se registraron cerca de 49,6 millones de espectadores en salas de cine en Colombia, lo que ha evidenciado una recuperación progresiva del público, aunque todavía por debajo del récord histórico alcanzado en 2019, cuando el país superó los 73 millones de asistentes.