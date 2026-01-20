"No es un capricho del presidente Trump": experto explica la relevancia estratégica que tiene Groenlandia

En medio de las diferencias entre los Estados Unidos y diferentes naciones europeas por la independencia de la isla de Groenlandia, se cumple un año del segundo mandato del presidente norteamericano, Donald Trump.

Ante esta situación, el analista republicano Arc Estopiñan en conversación con La Tarde de NTN24 señaló que: “La realidad es que no es un capricho del presidente Trump con la situación de Groenlandia; es un país estratégico bajo la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

De acuerdo con Estopiñan, la iniciativa del mandatario norteamericano por esta isla se debe a que allí “hay barcos de chinos, rusos; todos nuestros enemigos están en esa zona que es muy rica en minerales raros y en otros recursos que Estados Unidos necesita para proteger a esa zona”.

“Como empresario, reconoce que esta zona de Groenlandia es muy valiosa para nuestra seguridad nacional”, añadió.

VEA TAMBIÉN Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela o

En cuanto al trabajo hecho durante este primer año del segundo mandato del jefe de Estado de los Estados Unidos, el analista republicano señaló que “gracias a la inteligencia y al plan bien ejecutado del presidente Trump y su administración, todos nuestros enemigos poco a poco están cayendo”. Esto haciendo referencia a grupos criminales como los extremistas islámicos, Hamas, de Hezbollah.

Para Arc Estopiñan, el logro más destacado durante este periodo es “el enfoque a América Latina”, ya que considera que “los gobiernos de estas habían sido olvidados y ahora vemos que hay una nueva estrategia bajo el presidente Trump con Rubio para poder limpiar al hemisferio en contra de todos los narcotraficantes y todos los miembros de organizaciones terroristas extranjeras”.

Según el experto, un claro ejemplo de esto es lo que ha venido haciendo históricamente la nación norteamericana, primero con países como Panamá “por el canal” y ahora en la actualidad con “Venezuela”, tras la caída del régimen, hecho por el cual no descarta que en medio del mandato de Trump pueda llegar a tener un impacto significativo en otras naciones como México y Colombia.