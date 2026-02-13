Navegantes de Venezuela y Caimanes de Colombia se miden por el título de la Serie de las Américas 2026

Venezuela y Colombia disputarán la gran final de la Serie de las Américas este viernes 13 de febrero, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Para meterse en el partido decisivo del torneo, Venezuela (Navegantes del Magallanes) venció 9-1 a Cuba, mientras que Colombia (Caimanes de Barranquilla) derrotó 6-4 a Panamá.

v

Previo a la final, Cuba se quedó con el tercer lugar del torneo tras vencer a las Águilas Metropolitanas de Panamá en el partido disputado en La Guaira.

Este fue el motivo por el que los Navegantes del Magallanes no disputaron la Serie del Caribe 2026:

Los actuales vencedores de la LVBP no fueron a la Serie del Caribe debido a que la dirección del torneo decidió retirar su participación en el certamen tras un conflicto con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Inicialmente, Venezuela sería la sede de la Serie del Caribe 2026, sin embargo, la CBPC decidió cambiar la sede a México (específicamente a Jalisco), lo que generó un fuerte rechazo institucional por parte de la LVBP.

Como respuesta al cambio de sede, la liga venezolana optó por no enviar a su equipo campeón al evento en México.

Desde Venezuela se dice que los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica por la situación política que atraviesa ese territorio.

En su lugar, Magallanes, tras coronarse campeón, representa a Venezuela en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un torneo paralelo que se celebra en Caracas y La Guaira.

¿Qué es la Serie del Caribe?

Torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

¿Qué es la Serie de las Américas?

Es un torneo de béisbol internacional que inició el jueves 5 de febrero y termina el 13 del mismo mes.

Los encuentros se disputan en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

En este evento deportivo compiten siete países: Venezuela (representado por los Navegantes del Magallanes), Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a su formato, se divide de la siguiente manera: una primera fase de todos contra todos (21 juegos), seguida de semifinales el 12 de febrero y la gran final el 13 de febrero en Caracas.