Sábado, 28 de febrero de 2026
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Luciano Mondino, magíster en Política Internacional, analiza el tema en La Tarde de NTN24.

Estados Unidos e Israel lanzaron una operación para atacar al régimen de Irán en Medio Oriente.

Bautizada por el Pentágono como "Operación Furia Épica", la acción militar tuvo como objetivo principal a funcionarios en Irán, como el líder supremo del régimen, el ayatolá Alí Jamenei.

Para llevar a cabo el ataque, Washington desplegó una enorme presencia militar en Oriente Medio, que incluye buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento.

Luciano Mondino, magíster en Política Internacional, analiza el tema en La Tarde de NTN24.

Según el análisis de Mondino, Magíster en Política Internacional, la muerte de Alí Jamenei representa "un golpe por lo que significa la figura del líder supremo en la República Islámica de Irán".

Mondino explicó que "la intervención militar de Estados Unidos en Irán tiene una connotación en trasfondo que además de ser político es ideológico y es religioso".

El experto señaló que el mundo islámico se divide en dos grandes ramas: sunitas y chiítas.

"9 de cada 10 musulmanes alrededor del mundo son sunnitas. El 1 de cada 10 son chiitas y tenían la figura principal en Irán", explicó Mondino, destacando que Jamenei ocupaba ese lugar desde 1989.

La República Islámica de Irán se instauró en 1979, convirtiéndose en una teocracia donde "la figura del líder supremo tiene muchísimo más peso que la de un presidente, un ministro de asuntos exteriores o un ministro de un gabinete de ministros", según el analista.

El experto recordó que en 2020 se firmaron los Acuerdos de Abraham entre Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, parte de Sudán y Bahréin con Israel, señalando a Irán "como la amenaza más importante a la estabilidad política de los países árabes y sunnitas".

Sobre el escenario futuro, Mondino planteó dos posibilidades: "la necesidad de que aparezca una figura dentro de los Ayatolá que permita cierta descompresión" o "un escenario de caos total en el cual la oposición política de Irán que está en su mayoría exiliada, no puede hacerse con el poder real".

