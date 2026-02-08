Tarek William Saab, fiscal del régimen venezolano, dijo que ley de amnistía también debería aplicar a chavistas y el "sector gubernamental"

El pasado jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía.

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego del arresto de Maduro en una incursión militar a comienzos de enero, solicitó la ley de amnistía a la Asamblea Nacional oficialista, que preside su hermano Jorge Rodríguez.

VEA TAMBIÉN "Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos": Jorge Rodríguez tras aprobación en primera instancia de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional del régimen venezolano o

Tras esto y con la incesante presión de Estados Unidos sobre la dictadura, las principales fichas del régimen han bajado el tono y se han cambiado por completo la agresiva retórica hacia la oposición y los presos políticos.

Ahora es Tarek William Saab, fiscal del régimen, quien se pronunció sobre la amnistía general y aseguró que la medida debe abarcar tanto a opositores como a chavistas.

"Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años", dijo.

Saab dijo que su despacho presentó "un modelo de anteproyecto".

"Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión", agregó en alusión a la incursión estadounidense, que incluyó bombardeos en Caracas y poblaciones aledañas.

La ilegítima Asamblea Nacional tiene previsto aprobar el martes esta ley que propuso Delcy Rodríguez.