NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Tarek William Saab

Tarek William Saab, fiscal del régimen venezolano, dijo que ley de amnistía también debería aplicar a chavistas y el "sector gubernamental"

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Tarek William Saab (AFP)
Saab dijo, además, que su despacho presentó "un modelo de anteproyecto".

El pasado jueves 5 de febrero, la Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía.

Delcy Rodríguez, quien asumió el poder luego del arresto de Maduro en una incursión militar a comienzos de enero, solicitó la ley de amnistía a la Asamblea Nacional oficialista, que preside su hermano Jorge Rodríguez.

o

Tras esto y con la incesante presión de Estados Unidos sobre la dictadura, las principales fichas del régimen han bajado el tono y se han cambiado por completo la agresiva retórica hacia la oposición y los presos políticos.

Ahora es Tarek William Saab, fiscal del régimen, quien se pronunció sobre la amnistía general y aseguró que la medida debe abarcar tanto a opositores como a chavistas.

"Tiene que beneficiar a todos los factores de la vida social venezolana: opositores, pro gobierno, factores que han estado en pugna durante todos estos años", dijo.

"Más allá de buscar una venganza por lo que ocurrió el 3 de enero le estamos tendiendo la mano al mundo entero, a todos los factores políticos e ideológicos al interior de nuestro país que incluso apoyaron previamente una acción brutal de invasión", agregó en alusión a la incursión estadounidense, que incluyó bombardeos en Caracas y poblaciones aledañas.

La ilegítima Asamblea Nacional tiene previsto aprobar el martes esta ley que propuso Delcy Rodríguez.

