Exprisionero político denuncia que Germán Gómez Larez, designado por Delcy Rodríguez nuevo director general de Contrainteligencia Militar, fue uno de sus torturadores mientras estuvo secuestrado

El capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Nieto, exprisionero político y torturado por el régimen de Venezuela, denunció en La Tarde de NTN24 que Germán Gómez Larez, designado ayer por Delcy Rodríguez como nuevo director general de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue uno de sus torturadores mientras estuvo secuestrado.

"El almirante Gómez Larez era en ese momento el jefe de detenciones especiales de la dirección de contrainteligencia militar (…) me gusta aclarar por qué yo lo identifiqué totalmente y por qué lo denuncio con esta contundencia", dijo Nieto antes de relatar lo sucedido.

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Nieto contó que, cuando fue detenido en un centro comercial, fue trasladado sin ningún tipo de máscara y subido a un vehículo al que llegó Gómez Larez a decirle explícitamente que ya no se trataba de una "detención", sino de un "secuestro".

"'Póngase la capucha' (le dijo), obviamente pues yo lo vi totalmente a la cara. Él pensó que yo no lo había identificado y a partir de ahí comenzaron las torturas", relató el capitán antes de referirse al crudo momento que sufrió.

"¿Qué torturas me hicieron? Bueno, me pusieron corriente por todos los genitales, en las tetillas, me pusieron bolsas para ahogarme, me llevaron a unos centros de tortura y me disparaban en el oído, que, por cierto, me generaron sordera, me arrancaron unas uñas, me ponían candela en la planta de los pies en esos centros de tortura", denunció Nieto.

Aquellas torturas, de acuerdo con el capitán, duraron alrededor de 48 horas y, además, se extendieron hasta su familia de manera psicológica. "A mi esposa la llamaban pidiéndole rescate y dinero. Me torturaban y me ponían en el teléfono para que ella escuchara todas las arbitrariedades que estaban sucediendo", recordó.

Aunque Nieto aseguró que "todo esto fue denunciado en todo lado", la única respuesta que ha recibido por parte del régimen de Delcy Rodríguez es "el nombramiento" de Gómez Larez, lo que percibe como un "premio" a las atrocidades cometidas.

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"Alerto a los Estados Unidos de lo que está sucediendo (…) se están nombrando en las instituciones de seguridad del Estado a una serie de individuos que tienen historias ocultas y que hay que recordar", manifestó Nieto.