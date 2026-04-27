Tragedia en mina de México: hallan sin vida al último trabajador atrapado tras 33 días de búsqueda

El ultimo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, fue localizado sin vida en la madrugada de este lunes, tras 33 días de labores de búsqueda por el colapso de la mina el 25 de marzo.

La víctima fue identificada como Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años, originario de Zimapán, Hidalgo, según las autoridades.

“El hallazgo ocurre después de 33 días (783 horas) de operaciones ininterrumpidas”, indicaron las autoridades.

Al localizar el cuerpo, se activaron los procedimientos legales para su levantamiento. Las autoridades comunicaron que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue notificada para hacerse cargo de las diligencias periciales.

Según el reporte oficial, al hallar al último minero se dieron por concluidas las labores de rescate, en las que colaboraron 389 miembros de corporaciones federales, estatales y personal de la empresa.

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“Los equipos especializados de búsqueda esperan a los peritos estatales para llevar a cabo el procedimiento conforme a los lineamientos técnico-jurídicos”, precisó el Comando Unificado a los medios.

En las labores de búsqueda y rescate participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Coordinación Nacional de Protección Civil, Comisión Federal de Electricidad y autoridades estatales.

Ante la tragedia, el Gobierno de México informó que se mantendrá el acompañamiento a los familiares con “el compromiso de brindar apoyo a la familia durante este proceso”.

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo tras el colapso de una presa de jales en la mina operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V.

En el lugar se encontraban 25 trabajadores; 21 lograron salir, mientras que cuatro quedaron atrapados.