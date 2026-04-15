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Miércoles, 15 de abril de 2026
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UEFA Champions League

Definidas las semifinales de la Champions League y los días cuándo se jugarán: Habrá "final adelantada" y Luis Díaz será protagonista

abril 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Trofeo Champions League - Foto EFE
Trofeo Champions League - Foto EFE
La final del torneo se jugará el sábado 30 de mayo, poco antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

Las semifinales de la UEFA Champions League quedaron definidas este miércoles con la victoria del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid y el empate sin goles entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa, que le dio el triunfo a los de Londres tras haberse ido arriba en la serie por la mínima diferencia en el primero de los dos partidos.

Ambos duelos tuvieron lugar después de que el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain avanzaran primero a las semifinales tras vencer al Barcelona y al Liverpool, respectivamente.

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Pese a que 'Los Colchoneros' cayeron 1 a 2 en la vuelta, el 2 a 0 que lograron como visitantes ante los catalanes les bastó para hacerse un cupo en el partido que definirá a uno de los finalistas.

Fechas y horas de las semifinales de la UEFA Champions League

La primera semifinal, que para muchos ha sido considerada como una "final adelantada" por el atractivo del juego, se dará entre el PSG y el Bayern de Múnich y tendrá lugar en Francia el próximo martes 28 de abril a las 2:00 p.m. hora del este, misma hora a la que se jugaron los partidos de los cuartos de final.

La vuelta de ese mismo duelo será el miércoles 6 de mayo a la misma hora en el que será el último juego antes de la final de la Champions League a disputarse el sábado 30 de mayo, poco antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por demás.

Atlético Madrid jugará primero como local ante el Arsenal el miércoles 29 de abril también a las 2:00 p.m. y su choque de vuelta será un día antes que el de vuelta del Bayern de Múnich y PSG, es decir, el martes 5 de abril a la misma hora.

Final en Hungría

La final de la Champions League, que se juega a un partido único con sede neutral, tendrá lugar para esta edición en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría y marcará la primera vez que se juega en este recinto.

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El partido por la orejona, que actualmente descansa en las vitrinas del PSG, que está en la carrera por defender el título, se jugará a las 11:00 a.m. hora del este del sábado 30 de mayo.

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