Met Gala 2026: esta es la hora de inicio de la ceremonia y dónde se puede ver en Colombia

Este lunes se llevará a cabo la Met Gala 2026, un evento que reúne figuras de la moda, el arte y el espectáculo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

La Met Gala será presentada por la modelo Ashley Graham, la presentadora La La Anthony y la actriz Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain estará a cargo de la cobertura desde la alfombra roja. El patrocinio principal del evento corre por cuenta de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Por su parte Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán las anfitrionas de la gala.

Esta nueva edición tendrá como eje temático “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), en línea con la exposición “Costume Art” del Costume Institute.

La iniciativa destaca el vínculo entre la moda y el cuerpo, visto como un lienzo para la expresión artística, y anticipa una alfombra roja con propuestas de vestuario audaces y fuera de lo común.

El código de vestimenta de la gala permitirá a los asistentes expresar su creatividad, ya que tendrán que concebir sus atuendos como auténticas obras de arte. La muestra del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se inaugurará el 10 de mayo y estará abierta al público hasta el 10 de enero de 2027.

¿En dónde ver el evento en Colombia?

La Met Gala se transmitirá en vivo por los canales oficiales de Vogue: su página web, TikTok y YouTube, desde las 18:00 hora de Nueva York. Para Colombia, la transmisión en vivo inicia a las 5:00 p. m.