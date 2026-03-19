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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Regimen chavista

Delcy Rodríguez anunció que Tarek William Saab asumió otro cargo dentro del régimen en Venezuela

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
Tarek William Saab, fiscal del régimen de Maduro - Foto: EFE
En un mensaje en sus redes sociales, la encargada del régimen chavista dijo que el cargo que entregó a Tarek William Saab está adscrito “al Despacho de la Presidencia de la República”.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que entregó un nuevo cargo a Tarek William Saab dentro del régimen en Venezuela.

Saab, quien recientemente dejó el cargo de fiscal y asumió como defensor del pueblo interino de Venezuela, también será jefe de la “Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida”, según dijo Rodríguez en X.

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“He designado a Tarek William Saab como Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, la cual estará adscrita al Despacho de la Presidencia de la República”, puntualizó.

Y añadió: “Saab tendrá la responsabilidad de continuar con esta gran misión para darle vida al alma, al ser nacional, a lo nuestro, lo tradicional, originario y popular; fortaleciendo nuestra identidad cultural y el orgullo de ser venezolanos”.

El anuncio se conoció horas después de que la encargada del régimen chavista informara que Vladimir Padrino López fue relevado como ministro de Defensa, cartera que ahora está a cargo de Gustavo González López.

Son las últimas movidas que hace Rodríguez en el gabinete del régimen después de asumir el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, el 3 de enero.

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Cabe mencionar que el 25 de febrero, Saab presentó su renuncia como fiscal general de Venezuela ante la Asamblea Nacional (AN), controlada por la dictadura, que lo anunció al poco tiempo como defensor del pueblo interino.

Desde la captura de Maduro durante una operación en Caracas a comienzo de año, el régimen ha experimentado importantes relevos en las altas esferas del poder.

Delcy Rodríguez, que enfrenta presiones de Estados Unidos, ha anunciado el cese de muchos otros funcionarios del régimen que encabezaba Maduro.

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