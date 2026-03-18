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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Dictadura en Venezuela

Estos son todos los cambios en el gabinete del régimen venezolano a cargo de Delcy Rodríguez

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Esta reestructuración del gabinete del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez se da tras la captura de Nicolás Maduro y bajo la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

Este miércoles 18 de marzo, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció varios cambios en su gabinete.

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Entre ellos resaltan los titulares de 8 ministerios, la dirección de la DGCIM y la comandancia de la Guardia de Honor Presidencial.

A continuación, estos son los funcionarios de la dictadura venezolana que hacen parte de la mencionada reconfiguración:

  • Ministerio del Poder Popular para la Defensa del régimen: el General en Jefe Gustavo González López asume el cargo en sustitución del General Vladimir Padrino López, quien permaneció en el puesto durante 11 años.
  • Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica del régimen: el ingeniero Rolando Alcalá fue designado para “dirigir” el sistema eléctrico Nacional, reemplazando a Jorge Márquez Monsalve.
  • Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda del régimen: el Mayor General Jorge Márquez Monsalve asume esta cartera en sustitución de Raúl Paredes.
  • Ministerio del Poder Popular para el Transporte: Jacqueline Faría fue nombrada como la nueva titular de este despacho.
  • Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas del régimen: Juan José Ramírez.
  • Ministerio para el Proceso Social de Trabajo: Rodríguez nombró al magistrado Alexis Castillo.
  • Ministerio del Poder Popular para la Cultura: Raúl Cazal.
  • Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria: Ana María Sanjuán.

-Comandante de la Guardia de Honor Presidencial: la jefe encargada del régimen designó a Henry Navas.

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-Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM): Rodríguez nombró a Germán Gómez Lárez.

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Esta reestructuración del gabinete del régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez se da tras la captura de Nicolás Maduro y bajo la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

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