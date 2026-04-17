En video quedó registrado el momento en que un carro de valores atropella a dos mujeres y casi les pasa por encima

Una tragedia se vivió en Pucón, Chile, cuando un camión de valores estaba dando reversa y terminó atropellando a dos mujeres que estaban paradas justo en la mitad del parqueadero al que el camión iba ingresar.

En las imágenes se ve como el conductor nunca se percata de la presencia de las dos mujeres, ni siquiera después de golpearlas, fueron los testigos del accidente quienes con gritos le hicieron saber que había atropellado a las mujeres; estuvo cerca de pasarles el carro por encima.

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Según la prensa chilena, una de las víctimas sufrió heridas de extrema gravedad con fracturas expuestas, pues las llantas del camión le alcanzaron a aplastar las piernas. Las mujeres afectadas, según versión de las autoridades, son señoras de 64 y 65 años.

El conductor del camión de valores fue detenido por orden de la Fiscalía se adelantan los peritajes técnicos en el lugar del accidente. Las autoridades le practicaron el examen de alcoholemia y este marcó 0,0.

Los comentarios en redes sociales aseguran que, si bien la maniobra del conductor fue imprudente al no percatarse de tener personas al respaldo, las mujeres tienen cierto grado de responsabilidad por estar a la mitad de la vía en un parqueadero, además que esos vehículos emiten un sonido cuando están en reversa.

Este es el video del momento en que el carro de valores atropella a dos mujeres: