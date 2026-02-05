NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal reporta 30 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Presos políticos - AFP
Presos políticos - AFP
Las liberaciones ocurrieron en distintos centros de detención cercanos a Caracas.

La ONG Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 30 presos políticos el miércoles 4 de febrero en el marco de un proceso anunciado por el régimen de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

El 8 de enero, el régimen chavista, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, anunció el inicio de excarcelaciones de "un número importante" de detenidos, que ha transcurrido de manera lenta, como han señalado familiares y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con Foro Penal, el miércoles fueron verificadas 30 excarcelaciones de presos políticos, con lo que suman 383 en total desde el 8 de enero, según dijo Alfredo Romero, director de la organización, mediante X.

Las liberaciones de los presos políticos ocurrieron en varios centros de detención ubicados en ciudades cercanas a la capital del país, Caracas.

En medio de la presión de Estados Unidos desde el arresto de Maduro, Rodríguez anunció el viernes una ley de amnistía general para presos políticos en la que, según dijo, trabaja "intensamente".

Sin embargo, el director de Foro Penal argumenta que "la libertad de presos políticos no puede estar supeditada a la amnistía" y el régimen "puede liberar a todos sin necesidad de amnistía".

Desde la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores en Caracas, el régimen ha trabajado bajo presiones de Estados Unidos y las relaciones entre Caracas y Washington han dado un giro significativo.

El sábado 31 de enero, arribó a Caracas la nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien será la encargada de negocios para retomar relaciones rotas en 2019.

