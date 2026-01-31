NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

enero 31, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
La tormenta cayó en medio de un frente gélido que ha provocado más de 100 muertos en una región del país.

Una fuerte tormenta de nieve azotó el sábado los estados del sureste de Estados Unidos, en medio de un frente gélido que ha provocado más de 100 muertos en una región del país poco acostumbrada a temperaturas bajo cero.

La nieve castigó especialmente el sábado a Carolina del Norte y, en menor medida, algunos estados vecinos. Las autoridades pidieron a los residentes no usar las carreteras y advirtieron del riesgo que corrían las viviendas cercanas a la costa debido a una tormenta.

o

El frío glacial obligó a la NASA a posponer una importante prueba de abastecimiento de combustible del cohete colocado en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida, que está previsto que el mes próximo haga una prueba de cara a volver a enviar una misión tripulada a la Luna.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo el sábado que un frente costero que se intensifica rápidamente traerá nevadas moderadas a fuertes, vientos fuertes y posiblemente condiciones de ventisca en las dos Carolinas.

"Una intensa ola de aire ártico detrás de la tormenta costera enviará temperaturas bajo cero hacia el sur de Florida el domingo por la mañana", dijo el servicio, que advirtió de que en esa zona se registrarán las temperaturas más bajas desde 1989.

o

Asimismo, emitió una alerta de tormenta invernal para toda Carolina del Norte y del Sur, partes de Georgia, el este de Tennessee y Kentucky, así como el sur de Virginia.

En Carolina del Sur se prevé que el mercurio caiga hasta los -9 ºC este fin de semana, cuando la temperatura media en enero es de entre 2 y 15 ºC en la zona.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Tormenta de nieve

Frente frío

Carolina del Norte

Fenómeno meteorológico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Bukele responde a cuestionamientos por presuntas violaciones de derechos humanos en CECOT: “¿Por qué son la prioridad única de las organizaciones?”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe señala a Iván Cepeda y Gustavo Petro de “apoyar históricamente a la dictadura de Cuba” y de ser “aliados de Maduro”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante el Augsburg - Foto: EFE
Bayern Múnich

Primera derrota para el Bayern Múnich de Luis Díaz en la Bundesliga ¿de cuántos partidos fue el invicto?

El tenista suizo, Stan Wawrinka. (EFE)
Tenis

Tenista de 40 años y al borde del retiro conmovió al público por su gesto tras lograr su primera victoria en cinco años en el Abierto de Australia

Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe señala a Iván Cepeda y Gustavo Petro de “apoyar históricamente a la dictadura de Cuba” y de ser “aliados de Maduro”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

"Si se logra esta condena existe la posibilidad de que las víctimas gocen de una reparación": abogado sobre la solicitud de enjuiciar a Maduro en EE. UU. por crímenes de tortura

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Disfraz de Kratos en Comic Con Dubai - Foto AFP
Estrenos

⁠La famosa franquicia de videojuegos 'God of War' llega ahora en formato de serie y será protagonizada por un ícono de 'The Walking Dead'

Venezolanos en Chile / FOTO: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Venezolanos en Chile se reúnen en las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre