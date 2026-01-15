"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tuvo una "larga y productiva" conversación telefónica con la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Según la Casa Blanca, durante el contacto, Trump y Rodríguez discutieron sobre petróleo, minerales, comercio, los presos políticos del régimen y la seguridad nacional.

En ese sentido, el mandatario de la unión americana precisó que están logrando "enormes avances" para estabilizar el país y que la asociación entre EE. UU. y Venezuela será "espectacular para todos".

Al respecto, el director del diario digital La Gran Aldea, Alejandro Hernández, mencionó en entrevista con La Tarde de NTN24: “A los venezolanos lo que debe preocuparnos es que el presidente Trump ponga la misma intensidad que quiere imprimirle al asunto de los negocios petroleros, al desmontaje del Estado chavista”.

Entretanto, adicionó: “Queremos que haya una transición a la democracia, y eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista que durante 25 años se enquistó en el poder”.

Las declaraciones de Hernández en el canal de las Américas coinciden con la agenda política de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington.

Este jueves, Machado se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

De acuerdo con la líder de la democracia en Venezuela, el encuentro “salió muy bien” y “fue genial".

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", mencionó Machado, ante varios periodistas y connacionales a las afueras de la sede presidencial de la unión americana.

El objetivo principal del encuentro Trump - Machado en la Casa Blanca fue discutir el futuro político de Venezuela. Todo esto sucede tras la reciente salida del poder de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas estadounidenses.