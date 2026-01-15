NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

enero 15, 2026
Por: Nucho Martínez
Las declaraciones de Hernández en el canal de las Américas coinciden con la agenda política de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tuvo una "larga y productiva" conversación telefónica con la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

o

Según la Casa Blanca, durante el contacto, Trump y Rodríguez discutieron sobre petróleo, minerales, comercio, los presos políticos del régimen y la seguridad nacional.

o

En ese sentido, el mandatario de la unión americana precisó que están logrando "enormes avances" para estabilizar el país y que la asociación entre EE. UU. y Venezuela será "espectacular para todos".

Al respecto, el director del diario digital La Gran Aldea, Alejandro Hernández, mencionó en entrevista con La Tarde de NTN24: “A los venezolanos lo que debe preocuparnos es que el presidente Trump ponga la misma intensidad que quiere imprimirle al asunto de los negocios petroleros, al desmontaje del Estado chavista”.

Entretanto, adicionó: “Queremos que haya una transición a la democracia, y eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista que durante 25 años se enquistó en el poder”.

o

Las declaraciones de Hernández en el canal de las Américas coinciden con la agenda política de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en Washington.

Este jueves, Machado se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

De acuerdo con la líder de la democracia en Venezuela, el encuentro “salió muy bien” y “fue genial".

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", mencionó Machado, ante varios periodistas y connacionales a las afueras de la sede presidencial de la unión americana.

El objetivo principal del encuentro Trump - Machado en la Casa Blanca fue discutir el futuro político de Venezuela. Todo esto sucede tras la reciente salida del poder de Nicolás Maduro y su captura por fuerzas estadounidenses.

Temas relacionados:

María Corina Machado

María Corina Machado, Nobel de Paz

Casa Blanca

Reunión

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que viene en adelante es la libertad total de Venezuela": José Amalio Graterol analiza las palabras de Machado tras reunión con Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Calle de Florida - Foto de referencia de EFE
Florida

Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Captan a Cristiano Ronaldo llorando totalmente desconsolado en el banquillo tras partido entre Al Hilal vs. Al Nassr

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Un total de 49 presos políticos en Venezuela han sido excarcelados, según la ONG Foro Penal

Captura de Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Gobiernos de izquierda se pronuncian en conjunto frente a los hechos ocurridos en Venezuela

El futbolista Luis Díaz en la liga de Alemania. (EFE)
Luis Díaz

Luis Díaz marcó de ‘palomita’ y alcanzó destacada posición en la tabla de goleadores de la liga alemana

Premios Oscar (AFP)
Premios Óscar

Los Premios Oscar tomaron importante decisión que entrará en vigencia a partir de 2029

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre