Martes, 27 de enero de 2026
Ecuador denunció que un agente de ICE intentó ingresar a su consulado en Minneapolis, Estados Unidos

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno del presidente Daniel Noboa envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos en Quito por el incidente.

El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunció que se presentó un intento de incursión por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) a su consulado en Minneapolis.

Ante la situación, el Gobierno del presidente Daniel Noboa, uno de los aliados más cercanos de Donald Trump en América Latina, envió una carta de protesta a la embajada de Estados Unidos en Quito por el incidente.

Según la Cancillería ecuatoriana, el hecho tuvo lugar este martes 27 de enero cuando un agente ICE intentó ingresar al consulado, pero el personal lo mantuvo afuera para proteger a los ecuatorianos que estaban dentro de la misión diplomática.

“La canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”, detalló.

A través de las redes sociales circulan imágenes que muestran a un hombre con el rostro cubierto intentando ingresar a la sede diplomática, mientras que un funcionario le advierte que no está autorizado a hacerlo.

La ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, se ha convertido en epicentro del enfrentamiento nacional por la campaña de deportación del presidente republicano Donald Trump luego de que agentes de inmigración dispararon y mataron a dos manifestantes este mes, uno de ellos este sábado cuando se encontraba inmovilizado en el piso por agentes enmascarados.

Ante dicha situación, el presidente Trump anunció más temprano este mismo martes que "desescalaría un poco".

La semana pasada, el tema de la inmigración en Estados Unidos fue noticia, además, por una fotografía que mostraba a un niño ecuatoriano de cinco años asustado escoltado por un agente de inmigración que lo sostenía por su mochila de Spiderman, lo que avivó las protestas.

