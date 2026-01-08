Embajador de Colombia en EE. UU. revela historia detrás de la llamada entre Trump y Petro: "me dio el teléfono del equipo del presidente (…) estaba un poco nervioso"

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reveló en diálogo con Noticias RCN la historia detrás de la llamada entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, anunciada públicamente por ambos mandatarios el miércoles.

"Fueron meses de trabajo arduo y silencioso. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de reunirme con 32 senadores y 74 representantes a la Cámara, reuniones con diferentes funcionarios y demás. Pero realmente fue por esta relación que se estableció hace varios meses con el senador Rand Paul", contó García-Peña.

VEA TAMBIÉN Petro y Trump sostuvieron una llamada en medio de tensiones entre ambos gobiernos tras captura de Maduro o

Paul, miembro del Partido Republicano y senador por el estado de Kentucky, "ha sido de los pocos, casi el único de los republicanos en el Senado en criticar al presidente Trump en su política frente a las lanchas y demás en el Caribe", contó el embajador.

Luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el embajador contó que "estaba muy preocupado" por esa situación e intentó hablar nuevamente con varios legisladores.

"Volví a hablar con varios senadores, con varios congresistas y tuve una muy larga conversación con el senador Paul. Estaba muy preocupado con lo que estaba sucediendo (…) cómo es posible que Trump que habla con todo el mundo no haya hablado con Petro. Le dije, 'pues hemos insistido, hemos mandado cartas. El mismo presidente Petro le mandó una carta al presidente Trump invitándolo a Colombia'", relató García-Peña.

El embajador le reiteró a Paul que "se han hecho gestiones desde atrás", por lo que Paul le respondió que iba "a intentar hablar con Trump". "'Él hace rato no me contesta, pero voy a ver si logro hablar con él'", le dijo Paul a García-Peña, de acuerdo con su propia reconstrucción de la historia.

"Ayer en las horas de la mañana me llamó (Paul) 'senador, mire, acabo de hablar con Trump. Me dice que está dispuesto a hacer esta llamada' y me dio el teléfono de la persona del equipo del presidente Trump, con la cual hablé de inmediato, una mujer muy querida que fue la que agenció y gestionó para que se hiciera la llamada, que se realizó ayer a las a las 5:00 de la tarde", reseñó el representante diplomático.

Aunque tanto el preámbulo de la llamada como el transcurso de esta representaron momentos de tensión para el embajador por lo que significaba el diálogo, el desarrollo de la charla se dio sin ninguna eventualidad y, en cambio, fue una "llamada extraordinaria", según García-Peña.

"Estaba un poco nervioso. Uno nunca sabe qué puede pasar en una situación como esa, pero estaba contento de haber logrado la llamada. Fue realmente muy satisfactorio escuchar a los dos presidentes hablarse entre ellos, tratar los temas que son de importancia para los dos países. Fue realmente una llamada extraordinaria en el sentido de que se centraron en esos temas que nos unen", expresó el funcionario.

Para García-Peña, la invitación del presidente Trump a Petro a la Casa Blanca marcó "el mejor resumen de la conversación", y comunicó que en este momento se estaban ultimando detalles para la visita.

"Fue el mismo presidente Trump quien hizo la invitación al presidente Petro para que fuera a la Casa Blanca, que creo que ese es el mejor resumen de la conversación (…) estamos ya en la tarea de empezar a preparar con la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos los pormenores, las fechas, la logística y demás para la visita del presidente Petro a la Casa Blanca", indicó el embajador.

La llamada entre ambos presidentes se da después de una crisis entre los dos países por señalamientos cruzados que terminaron en varias sanciones de Estados Unidos a Petro, quien ha mostrado su inconformidad con las ofensivas estadounidenses contra el narcotráfico, incluida la captura de Maduro, a quien ha llegado a defender.