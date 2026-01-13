"Salió a decir unas barbaridades": Diosdado Cabello cuestiona a Petro por lo que dijo sobre un supuesto ataque de EE. UU. en diciembre a una instalación en Venezuela

Este martes, Diosdado Cabello, segundo al mando del régimen venezolano y quien funge como ministro del Interior y Justicia, en medio de su intervención en la televisión estatal, criticó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus comentarios acerca del incendio de una fábrica de materias primas en el estado de Zulia.

En aquel momento, el mandatario colombiano, en sus palabras, habría dado a entender que el incendio presentado en las instalaciones de Primoizol habría sido producto de un bombardeo de Estados Unidos. Esto en medio del despliegue militar norteamericano, para combatir el narcotráfico en la región, las cuales días después dieron con la captura de Nicolás Maduro, presunto líder del Cartel de los Soles.

“Tememos que mezclan allí la pasta de coca para convertirla en cocaína, aprovechando la ubicación en el lago de Maracaibo”, publicó Petro en un mensaje de su cuenta de X, el pasado 30 de diciembre.

Ante esto, Cabello señaló que: “El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba. Salió a decir unas barbaridades que afectaran directamente”.

Aunque Petro se retractó días después, el segundo al mando del régimen dejó claro que este tipo de pronunciamientos en medio de los ataques a Venezuela, sin la información pertinente y verídica por parte del mandatario colombiano, dan “vergüenza”.

“Luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada, eso da más vergüenza aún”, añadió Diosdado Cabello en rueda de prensa.

Asimismo, señaló que el dueño de la empresa “siempre tuvo la razón”, pues fue la persona encargada de desmentir las declaraciones de Gustavo Petro en su momento.

“Es alguien que conoce el terreno, sabe dónde estaba la fábrica y dio la explicación adecuada”, puntualizó.

El pasado 31 de diciembre de 2025, el dueño de la empresa química Primozol, Carlos Eduardo Siu, respondió al pronunciamiento del mandatario colombiano, a quien le dejó claro que en ese punto no se fabrican narcóticos.

“Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico. Necesitamos que, por favor, dejen de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor que tantos años ha costado”, expresó el propietario de la fábrica.