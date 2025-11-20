"Se caen a mentiras, dicen que Nicolás les ofreció que lo dejaran dos años más y se creen su vaina": Diosdado Cabello negó negociación con EE. UU. para salida de Maduro del poder

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, negó que existan negociaciones para una transición política en el país, asegurando que "nada puede poner en riesgo la revolución bolivariana".

Durante su programa por la televisión estatal (VTV), el también ministro del Interior descartó que Nicolás Maduro haya ofrecido a Washington renunciar en dos años, como apuntaban versiones de algunos medios de comunicación.

"Ellos se caen a coba… Ellos se caen a mentiras… dicen Nicolás les ofreció que lo dejarán dos años más y se creen su vaina. Lo escriben ellos y ellos se lo creen… Nada, absolutamente nada puede poner en riesgo la Revolución Bolivariana. ¿Cuál negociación?", dijo.

El también secretario general del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mencionó la posibilidad de un diálogo y señaló: "El diálogo lo defiende todo el mundo, dialogar no significa claudicar, es más, el diálogo es bueno cuando hay contradicciones si no es puro gamelote".

Las declaraciones de Cabello tienen lugar luego de que el diario The New York Times diera a conocer que el régimen venezolano propuso al presidente estadounidense Donald Trump mantenerse durante dos a tres años más en el poder antes de renunciar.

"Funcionarios venezolanos han comunicado a los estadounidenses que el Sr. Maduro podría estar dispuesto a renunciar tras un período de transición de dos a tres años, según fuentes cercanas al asunto", indicó el diario estadounidense.

Pero Estados Unidos no aceptó dicha propuesta ya que intenta que la renuncia se haga de manera inmediata por que "cualquier demora en la renuncia del Sr. Maduro es inaceptable para la Casa Blanca".

El régimen de Maduro acusa a Estados Unidos de intentar un "cambio de régimen" en Venezuela y dice que el despliegue militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones narcoterroristas es una "amenaza" a la soberanía.