Lunes, 15 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde, Guillermo Cueto analizó la tensión en el Caribe entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela.

Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, analizó en NTN24 la creciente tensión en la región por cuenta del despliegue militar estadounidense en aguas internacionales cerca de Venezuela.

En primera instancia, el también especialista en contraterrorismo y contrainteligencia se refirió a la decisión de Trinidad y Tobago de autorizar a aviones militares de EE. UU. a utilizar sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

o

Según dijo Cueto, se trata de una decisión estratégicamente importante debido a que envía un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro. “Una reafirmación de la cooperación que han venido brindando anteriormente”, comentó.

Y añadió: “La proximidad es increíblemente importante por la estrategia física, por la imagen que le da al régimen de Maduro de que prácticamente están tocando territorio venezolano y la imagen que da al mundo entero de que en cualquier momento Estados Unidos pudiese hacer una serie de medidas, de operaciones, que serían cinéticas o no, pero probablemente dentro del territorio venezolano”.

Por otro lado, el analista argumentó que las opciones de maniobra de Estados Unidos en el Caribe siguen incrementando gracias a colaboraciones de distintos países de la región.

“Una serie de países que están comprometidos con el apoyo y con la utilización de su territorio”, comentó.

o

En cuanto al despliegue militar, que ha llevado a cabo ataques a presunta narcolanchas y operaciones contra buques de petróleo venezolano, el especialista señaló que son varios frentes los que se van incrementando en el marco del mismo.

“Esto es un paso sumamente importante (...) es solo uno de doce barcos que hay en el área aledaña a Venezuela (...) Se está hablando que se van a hacer este tipo de incautación de barcos y de petróleo con más frecuencia”, indicó.

