Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, prometió en su llegada a Oslo, Noruega, en la madrugada de este jueves, que Venezuela pronto será un país "brillante, democrático y libre", tras doce años sin salir al extranjero a causa de la represión del régimen de Nicolás Maduro.

Machado afirmó a su vez que recibió "apoyo" de Estados Unidos para salir de Venezuela, en medio de complicaciones para viajar, y dijo, sin embargo, que su "deber" como venezolana es llevar el premio Nobel de la Paz de regreso a su territorio.

Sus declaraciones, cabe resaltar, se dieron horas después de que el importante reconocimiento del Nobel de Paz le fuera entregado a su hija, Ana Corina Sosa, y un día luego de que Estados Unidos incautara un barco petrolero frente a las costas venezolanas en medio de una alta presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro.

María Isabel Puerta, académica e integrante de la Red de Politólogas; Fernando Vaccotti, doctor en ciencias políticas y exasesor de Seguridad de la ONU, y Eddie Ramírez, articulista y analista político venezolano, analizaron este tema en el programa Ángulo de NTN24.

Puerta resaltó inicialmente el hecho de que Machado haya logrado salir del país en medio de una situación complicada y tras haber sorteado obstáculos impuestos por el régimen madurista, que le ha amenazado abiertamente y le ha impedido luchar por la democracia de Venezuela.

"Está claro que el régimen hizo todo lo posible por evitar su asistencia a la ceremonia, ellos tienen esa capacidad y eso abre otras preguntas sobre su potencial regreso y cuáles puedan ser las condiciones para ella", dijo Puerta.

Vaccotti consideró, por su parte, que la ausencia de Machado en la ceremonia de la entrega del premio Nobel de la Paz, se trató de "una operación de inteligencia anticipativa", y no de un error, como algunos sectores lo han planteado.

"No estar presente físicamente fue mucho más seguro y eficaz que aparecer en ese momento. Había amenazas creíbles que se estaban manejando con la presencia de María Corina Machado", expuso Vaccotti.

El exasesor de seguridad indicó que el apoyo de Estados Unidos no estuvo relacionado "solamente con sacarla por tierra, montarla en una embarcación y subirla a un avión", sino que fue "mucho más" y relacionó temas como el asesoramiento y la protección cercana para la líder democrática.

"María Corina se ha convertido en un objetivo estratégico y no es nada raro que el régimen saliente intente acciones violentas, incluido el eliminarla", apuntó Vaccotti.

Para Ramírez, la tenacidad de Machado "en la defensa de sus principios y valores" le han significado una importante apertura de caminos y oportunidades no solo a ella, sino a los venezolanos que han seguido sus ideales, tanto como a su equipo de trabajo.

"Muchos nos enfrentamos a Chávez, pero ella tuvo el valor de enfrentársele personalmente en la Asamblea Nacional, cuando le dijo 'presidente, tiene que rectificar'. 'presidente, una cosa es expropiar, otra es robar', decirle eso de frente a un presidente no es sencillo", recordó Ramírez.