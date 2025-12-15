Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra el gobernador de Colorado, Jared Polis, a quien calificó de "débil y patético", y aseguró que está controlado por el Tren de Aragua.

Según Trump, estas bandas venezolanas se han apoderado de zonas del Estado mientras el gobernador no actúa frente al crimen organizado.

"El gobernador de Colorado es un hombre débil y patético que está gobernado por el Tren de Aragua, los criminales de Venezuela, para quedarse con partes de Colorado. Y tenía miedo de hacerles frente", declaró Trump.

El mandatario estadounidense también arremetió contra la gestión del gobernador estatal, a quien calificó de "incompetente" y criticó su manejo de casos judiciales relacionados con investigaciones electorales.

Al respecto, Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos en retiro y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, calificó en NTN24 las palabras de Trump como "contundentes" y advirtió sobre la "potencialidad increíble de operaciones de seguridad nacional dentro del Estado de Colorado".

Cueto explicó que el Tren de Aragua tiene sus orígenes en la prisión del estado venezolano de Aragua y destacó presuntas conexiones con grupos como Hezbolá e Irán.

"Este es la razón fundamental que el presidente empieza la campaña en el hemisferio en contra de las bandas narcoterroristas, porque no solamente es una cuestión nacional en Venezuela, ni siquiera regional, es una cuestión de seguridad nacional contra los Estados Unidos y el continente", señaló.