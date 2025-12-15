NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
El mandatario estadounidense calificó al gobernador de "débil y patético" y aseguró que bandas criminales venezolanas controlan zonas del estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras acusaciones contra el gobernador de Colorado, Jared Polis, a quien calificó de "débil y patético", y aseguró que está controlado por el Tren de Aragua.

Según Trump, estas bandas venezolanas se han apoderado de zonas del Estado mientras el gobernador no actúa frente al crimen organizado.

"El gobernador de Colorado es un hombre débil y patético que está gobernado por el Tren de Aragua, los criminales de Venezuela, para quedarse con partes de Colorado. Y tenía miedo de hacerles frente", declaró Trump.

El mandatario estadounidense también arremetió contra la gestión del gobernador estatal, a quien calificó de "incompetente" y criticó su manejo de casos judiciales relacionados con investigaciones electorales.

o

Al respecto, Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos en retiro y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, calificó en NTN24 las palabras de Trump como "contundentes" y advirtió sobre la "potencialidad increíble de operaciones de seguridad nacional dentro del Estado de Colorado".

Cueto explicó que el Tren de Aragua tiene sus orígenes en la prisión del estado venezolano de Aragua y destacó presuntas conexiones con grupos como Hezbolá e Irán.

"Este es la razón fundamental que el presidente empieza la campaña en el hemisferio en contra de las bandas narcoterroristas, porque no solamente es una cuestión nacional en Venezuela, ni siquiera regional, es una cuestión de seguridad nacional contra los Estados Unidos y el continente", señaló.

Temas relacionados:

Donald Trump

Colorado

El Tren de Aragua

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Somos la generación mejor preparada en nuestra historia para conquistar la libertad": María Corina Machado

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Los que protestaron en Noruega contra el premio Nobel de Paz de María Corina Machado eran pagados por el régimen, asegura miembro de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Actualidad

Ver más
El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

Pablo Repetto nuevo director técnico de Santa Fe - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Independiente Santa Fe presentó a su nuevo entrenador de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales de 2026

Diogo Jota - AFP
Real Madrid

La grave confusión del Real Madrid en homenaje a Diogo Jota y a su hermano: el hecho generó burlas e indignación

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Embajada de EE. UU. en Colombia - Foto: EFE
Mundial 2026

Embajada de EE. UU. en Colombia habilita nueva sede consular para aficionados que quieran ir al Mundial y así obtener la cita de la visa más rápido

Foto: AFP
República Dominicana

Exoficial de inteligencia militar explica la importancia de que República Dominicana autorice a EE. UU. a usar aeropuerto para su despliegue en el Caribe

COP30 - Foto AFP
COP

Entre limitaciones y oportunidades: lo que dejó la COP30 para el futuro climático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre