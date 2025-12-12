NTN24
El significativo regalo que le dieron a joven peruano que se hizo viral por narrar la final de la Libertadores desde un cerro en Lima

diciembre 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Balón de la UEFA Champions League / Cliver Huamán, acompañado por su hermano y un amigo, rumbo a Madrid, España - Fotos: EFE / X
El chico y su hermano, gracias a su historia, lograron cumplir un sueño.

Un significativo obsequio fue el que le dieron a un joven peruano que se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima.

Cliver Huamán, popular en redes como 'Pol Deportes', se convirtió en la sensación de su país, luego de transmitir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de una montaña que rodea el estadio Monumental de Lima, el pasado sábado.

Gracias al apoyo de muchos y especialmente del presentador español radicado en Perú Santi Lesmes, Cliver y su hermano viajaron a Madrid para presenciar y narrar el partido de Champions entre el conjunto ‘merengue’ vs. el Manchester City.

Así se hizo viral este muchacho:

Impedido de ingresar al estadio por su corta edad, el chico no se resignó, pues escaló uno de los cerros aledaños al recinto deportivo y desde allí montó su propio “estudio” improvisado.

Con un celular, un trípode, un micrófono y vestido de traje y corbata, Huamán relató en vivo por TikTok, acompañado por su hermano, quien se encargó de ser su productor.

Huamán, posteriormente, en diferentes medios que lo contactaron por su historia, dijo que viajó 18 horas desde Andahuaylas para no perderse la final.

Criado en una familia humilde y con raíces quechuas, esta promesa del periodismo deportivo contó ante varios medios peruanos que su gran sueño es narrar partidos de la selección peruana y las definiciones del torneo local.

En el plano internacional, la creatividad del muchacho hizo que la hinchada del Flamengo lo elogiara. Dicha fanaticada lo bautizó como “el narrador oficial del Mengao”.

Gracias a su iniciativa, los fragmentos de su transmisión se viralizaron de inmediato y su comunidad en TikTok creció a gran velocidad.

En cuanto a las acciones de la final de la Libertadores 2025, el 'Clube de Regatas do Flamengo' se consagró campeón tras imponerse 1-0 al 'Sociedade Esportiva Palmeiras' en la Final disputada el sábado 29 de noviembre, en la ciudad de Lima, Perú.

Con ese resultado, el 'Fla' alcanzó su cuarto título en la máxima competición de clubes de Sudamérica, sumando esta conquista a las obtenidas en 1981, 2019 y 2022, y convirtiéndose en el primer club de Brasil en lograr el tetracampeonato del certamen.

