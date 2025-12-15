Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

La senadora Paloma Valencia fue elegida este lunes 15 de diciembre como la candidata única del partido Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia.

Valencia competirá el próximo año en unas elecciones en las que aparecen como candidatos más fuertes el abogado Abelardo de la Espriella, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo y el senador Iván Cepeda.

"El único propósito nuestro es Colombia (...) Quiero darle las gracias a mi partido", afirmó tras su elección.

Valencia se impuso a las precandidatas y también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín con quienes, no obstante, afirma que tiene excelentes relaciones.

"Aquí estamos siempre unidas y listas para seguir trabajando por Colombia", publicó este lunes Valencia junto a sus contrincantes de partido minutos antes de su elección.

También envió un sentido mensaje a la familia del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia están pactadas para desarrollarse el próximo 31 de mayo de 2026.