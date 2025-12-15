"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

El líder del Partido Republicano José Antonio Kast ha logrado una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Chile, convirtiéndose en el presidente electo con la mayor cantidad de votos obtenidos en toda la historia del país.

Tras dos intentos fallidos, Kast alcanzó el triunfo con una diferencia de casi 17 puntos porcentuales sobre su contrincante, Jeannette Jara del Partido Comunista.

"La tercera es la vencida y no hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar un país, nuestro país", declaró Kast tras conocerse los resultados.

El presidente electo asumirá el poder el próximo 11 de marzo de 2026 para un periodo constitucional de cuatro años.

Al respecto, Ximena Ossandón del Partido Renovación Nacional; Gastón Saavedra, senador socialista, e Ignacio Montes, periodista, hablaron en La Noche de NTN24 sobre la victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile.

Ossandón, quien apoyó la candidatura de Kast, explicó que el retorno al voto obligatorio y la preocupación por la seguridad fueron factores determinantes.

VEA TAMBIÉN Cancillería chilena entrega nota de protesta a Colombia por dichos de Petro contra el presidente electo José Antonio Kast o

"El tema de la seguridad es un tema que hoy día hizo pensar por quién votar. Estamos viviendo situaciones inéditas en nuestro país, formas de delincuencia que nunca antes habían existido", señaló la parlamentaria.

“El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente del país”, agregó.

El senador socialista Gastón Saavedra, quien fue jefe de campaña de Jara en la región del Bíobío, reconoció la derrota.

"Los primeros años del presidente Gabriel Boric fueron horribles y también hubo una medición por lo tanto de la ciudadanía que no quería continuidad y la oferta de Kast se enfocaba en lo que la ciudadanía quería”, afirmó.

Respecto al discurso de Kast sobre el tema migratorio, Ignacio Montes indicó que "hubo un punto de quiebre en la concepción de los inmigrantes venezolanos como víctimas de una crisis política, o sea, como refugiados, a pasar a considerarlos como un problema que habría que resolver".

“La idea de combatir la migración hizo que el discurso de Kast fuera un éxito”, agregó.