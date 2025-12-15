NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Lunes, 15 de diciembre de 2025
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Ximena Ossandón del Partido Renovación Nacional; Gastón Saavedra, senador socialista, e Ignacio Montes, periodista, hablaron en La Noche de NTN24 sobre la victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile.

El líder del Partido Republicano José Antonio Kast ha logrado una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Chile, convirtiéndose en el presidente electo con la mayor cantidad de votos obtenidos en toda la historia del país.

Tras dos intentos fallidos, Kast alcanzó el triunfo con una diferencia de casi 17 puntos porcentuales sobre su contrincante, Jeannette Jara del Partido Comunista.

"La tercera es la vencida y no hablamos solo de ganar una elección, hablamos de recuperar un país, nuestro país", declaró Kast tras conocerse los resultados.

El presidente electo asumirá el poder el próximo 11 de marzo de 2026 para un periodo constitucional de cuatro años.

Al respecto, Ximena Ossandón del Partido Renovación Nacional; Gastón Saavedra, senador socialista, e Ignacio Montes, periodista, hablaron en La Noche de NTN24 sobre la victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile.

Ossandón, quien apoyó la candidatura de Kast, explicó que el retorno al voto obligatorio y la preocupación por la seguridad fueron factores determinantes.

o

"El tema de la seguridad es un tema que hoy día hizo pensar por quién votar. Estamos viviendo situaciones inéditas en nuestro país, formas de delincuencia que nunca antes habían existido", señaló la parlamentaria.

“El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente del país”, agregó.

El senador socialista Gastón Saavedra, quien fue jefe de campaña de Jara en la región del Bíobío, reconoció la derrota.

"Los primeros años del presidente Gabriel Boric fueron horribles y también hubo una medición por lo tanto de la ciudadanía que no quería continuidad y la oferta de Kast se enfocaba en lo que la ciudadanía quería”, afirmó.

Respecto al discurso de Kast sobre el tema migratorio, Ignacio Montes indicó que "hubo un punto de quiebre en la concepción de los inmigrantes venezolanos como víctimas de una crisis política, o sea, como refugiados, a pasar a considerarlos como un problema que habría que resolver".

“La idea de combatir la migración hizo que el discurso de Kast fuera un éxito”, agregó.

Temas relacionados:

José Antonio Kast

Chile

Elecciones

Presidencia

Presidente electo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Nicolás Maduro - José Antonio Kast
Chile

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

José Antonio Kast | Foto AFP
Chile

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

Golpe a la izquierda en Chile: José Antonio Kast gana las elecciones presidenciales para el periodo 2026 - 2030

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, así como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney - Presidencia de México
Reencuentro

¿De qué hablaron Trump, Sheinbaum y Carney tras el sorteo del Mundial de fútbol 2026?

José Antonio Kast, candidato presidencial chileno (AFP)
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Elías Torres - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro arrestó al líder de la principal central sindical de Venezuela: "No hay razón para detenerlo"

Donald Trump y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Donald Trump

La Casa Blanca confirma que el presidente Trump reunirá este lunes al Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de Venezuela

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno de España (AFP)
España

A juicio por corrupción exministro cercano al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Egan Bernal ya conocería la primera carrera World Tour que participaría en 2026 - Foto: AFP
Egan Bernal

El Ineos Grenadiers ya habría definido la carrera World Tour en la que participará Egan Bernal 2026

Gustavo Petro - EFE
Narcotráfico

"A Colombia no se le amenaza": presidente Petro se pronuncia nuevamente sobre advertencia de Estados Unidos de llevar a cabo ataques por tierra contra el narcotráfico

Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre