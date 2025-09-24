NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Temblor

Fuerte temblor sacudió a Caracas, también se sintió en otras partes del país

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una intensidad de 6,1 grados y su epicentro fue en la población de Mene Grande, estado Zulia.

Este miércoles 24 de septiembre, sobre las 6:21 de la tarde, un fuerte temblor de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió diferentes regiones de Venezuela, incluida la capital Caracas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en la población de Mene Grande, Venezuela, en el estado Zulia.

El lugar queda sobre la costa oriental del Lago de Maracaibo, pero el sismo se sintió en regiones lejanas de Venezuela.

Videos que circulan en redes sociales muestran comercios en la población de Mene Grande con todos los productos en el suelo debido al fuerte sismo. No obstante, por ahora, no hay informes oficiales sobre afectaciones en esta u otras zonas.

Por su parte, el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) informó que el sismo fue superficial, a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Tras es el fuerte temblor inicial, se han registrado varias réplicas de gran intensidad en la zona, una de ellas de 4,7 grados y otra de 3,6 grados en la escala de Richter.

Temas relacionados:

Temblor

Sismo

Venezuela

Caracas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Pandillas

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en Centroamérica

Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Régimen de Maduro

“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Pandillas

Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera a la pandilla Barrio 18, con gran presencia en Centroamérica

Carlos Giménez - Foto AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresista estadounidense dice que el régimen venezolano "debe ser aplastado y eliminado de una vez por todas" tras considerar que Maduro declaró "la guerra al pueblo estadounidense"

Futbolistas Luis Diaz y Mohamed Salah | Fotos: EFE
Luis Díaz

Mohamed Salah mostró su disgusto ante una publicación de hinchas de Liverpool contra Luis Díaz y no dudó en defenderlo

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

María Corina Machado - AFP
Detenciones arbitrarias

Encapuchados entraron a la casa de una dirigente del partido de Machado en el estado Bolívar y la desaparecieron

Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto que jugaría su último partido de Eliminatorias contra Colombia tendría en duda su presencia para ese duelo definitivo por el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda