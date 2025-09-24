Fuerte temblor sacudió a Caracas, también se sintió en otras partes del país

Este miércoles 24 de septiembre, sobre las 6:21 de la tarde, un fuerte temblor de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió diferentes regiones de Venezuela, incluida la capital Caracas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en la población de Mene Grande, Venezuela, en el estado Zulia.

El lugar queda sobre la costa oriental del Lago de Maracaibo, pero el sismo se sintió en regiones lejanas de Venezuela.

Videos que circulan en redes sociales muestran comercios en la población de Mene Grande con todos los productos en el suelo debido al fuerte sismo. No obstante, por ahora, no hay informes oficiales sobre afectaciones en esta u otras zonas.

Por su parte, el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ) informó que el sismo fue superficial, a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Tras es el fuerte temblor inicial, se han registrado varias réplicas de gran intensidad en la zona, una de ellas de 4,7 grados y otra de 3,6 grados en la escala de Richter.