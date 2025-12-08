¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

La Inteligencia Artificial promete personalizar la enseñanza y liberar tiempo al maestro para que enseñe más y administre menos, ¿estamos usando la tecnología para humanizar la educación o para reemplazarla?

Para hablar al respecto estuvo en Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez, el Secretario ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social Santiago Gómez Mejía, quien explicó cómo se debe aplicar el uso de las nuevas tecnologías en educación.

“Estamos en un momento en el que debemos modificar las conductas y metodologías que usan los profesores como consecuencia a la aparición de estas herramientas. Creo que requerimos de un cambio en los ejercicios del aula para aprovechar las nuevas tecnologías”, aseveró el experto.

“Uno de los grandes retos es aprender a utilizar la Inteligencia Artificial sin que eso disminuya la capacidad de pensamiento crítico, en tanto es importante que las universidades enseñen a usar la herramienta y también enseñar a mantener las capacidades humanas por encima de la tecnología”, puntualizó.