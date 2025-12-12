¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

El mundo político colombiano se encuentra nuevamente en el centro de atención internacional tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante un pronunciamiento, Trump advirtió que Colombia podría enfrentar "grandes problemas" si no toma medidas contundentes en el combate al narcotráfico.

"Colombia produce mucha droga", manifestó Trump, añadiendo que el país debe "ponerse mosca" si no desea convertirse en el próximo objetivo de medidas más estrictas por parte de Washington.

Estas palabras aluden a una serie de acusaciones que Trump ha dirigido contra Gustavo Petro en los últimos meses. En octubre, acusó al mandatario colombiano de ser un "líder del narcotráfico" y anunció la suspensión de ayudas económicas hacia Colombia.

Además, el Departamento del Tesoro, bajo su administración, incluyó a Petro en la lista OFAC, que penaliza a individuos asociados al tráfico ilegal de drogas.

Ante estas advertencias, el presidente Petro no dudó en responder, señalando que "esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente".

Además, extendió una peculiar invitación a Trump para que visite Colombia y observe de primera mano los esfuerzos antinarcóticos, como la destrucción de narcocultivos.

Este enfrentamiento diplomático se enmarca dentro de un contexto de tensiones crecientes entre ambos gobiernos, exacerbadas por los crecientes cultivos de coca en Colombia.

En el panorama interno, la política de "paz total" implementada por Petro, que busca negociar con grupos armados, ha sido criticada por facilitar el empoderamiento de organizaciones criminales que controlan el narcotráfico.

Los expertos creen que, aunque es improbable que se tomen medidas extremas contra Colombia, Petro deberá maniobrar cuidadosamente para evitar mayores complicaciones diplomáticas y económicas.

Las miradas están puestas en cómo ambos líderes gestionarán esta relación bilateral en los próximos meses, que será crucial tanto para la política interna de Petro como para las aspiraciones futuras de Trump, de cara a sus intereses en América Latina.