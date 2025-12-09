Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, quien además es ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y cuyo paradero es desconocido, no contempla "el exilio" como una opción, según aseguró su exjefe de campaña en la víspera de la entrega del premio en Oslo.

Así lo confirmó Magalli Meda, que pasó más de un año, entre marzo de 2024 a mayo de 2025, refugiada en la embajada de Argentina con otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una operación con Estados Unidos y cuyos detalles permanecen en secreto.

"Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos", dijo Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta del Comando Nacional de Campaña.

A pocas horas de dar inicio a la ceremonia, las dudas sobre la presencia de Machado se multiplicaron tras la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital de Noruega.

Sin embargo, la expectativa crece a nivel mundial y más en la capital noruega a donde decenas de venezolanos en el exilio viajaron para acompañar a Machado.

Desde agosto de 2024, la dirigente opositora de 58 años vive en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Tras ser anunciada como ganadora del Nobel de Paz, el régimen de Nicolás Maduro aseguró que la declararía "prófuga" si viaja a recibir el galardón.

Durante el fin de semana, el Instituto Nobel había anunciado la presencia de la líder política para recibir el premio que lo constituyen una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia", declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El lunes, el ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de Machado.