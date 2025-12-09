NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Exjefe de campaña de María Corina Machado descarta posibilidad de que la líder de la democracia en Venezuela elija "el exilio" tras recibir el Nobel de la Paz

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado - AFP
Magalli Meda, que pasó más de un año refugiada en la embajada de Argentina, se refirió al tema mediante una declaración en X.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, quien además es ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y cuyo paradero es desconocido, no contempla "el exilio" como una opción, según aseguró su exjefe de campaña en la víspera de la entrega del premio en Oslo.

o

Así lo confirmó Magalli Meda, que pasó más de un año, entre marzo de 2024 a mayo de 2025, refugiada en la embajada de Argentina con otros opositores para evitar ser arrestada, antes de escapar en una operación con Estados Unidos y cuyos detalles permanecen en secreto.

"Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio. Eso no existe (...) Eso es como decirle a una madre que va a dejar de querer a sus hijos", dijo Meda en una declaración divulgada en X en la cuenta del Comando Nacional de Campaña.

A pocas horas de dar inicio a la ceremonia, las dudas sobre la presencia de Machado se multiplicaron tras la cancelación de una conferencia de prensa prevista en la capital de Noruega.

Sin embargo, la expectativa crece a nivel mundial y más en la capital noruega a donde decenas de venezolanos en el exilio viajaron para acompañar a Machado.

o

Desde agosto de 2024, la dirigente opositora de 58 años vive en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde enero. Tras ser anunciada como ganadora del Nobel de Paz, el régimen de Nicolás Maduro aseguró que la declararía "prófuga" si viaja a recibir el galardón.

Durante el fin de semana, el Instituto Nobel había anunciado la presencia de la líder política para recibir el premio que lo constituyen una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

"María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia", declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El lunes, el ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo desconocer detalles sobre el viaje a Oslo de Machado.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Líder

Oposición

Premio Nobel de la Paz

Oslo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hacer una intervención humanitaria (…) es controversial pero necesario": Iván Duque, expresidente de Colombia, sobre despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Captura atentado a Maduro
Presos políticos en Venezuela

Exigen fe de vida: Golpearon en la cabeza y aislaron a preso vinculado al atentado con drones a Maduro

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Régimen de Maduro | Foto EFE
Cartel de Los Soles

Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional

Captura atentado a Maduro
Presos políticos en Venezuela

Exigen fe de vida: Golpearon en la cabeza y aislaron a preso vinculado al atentado con drones a Maduro

Nicolás Maduro y Gustavo Petro - EFE
Colombia

Petro invita a colombianos en Venezuela a llenar formulario “para estar en comunicación en estos momentos difíciles”

Récord Guinness/ Prime Video - Fotos AFP
Películas

Comedia sudamericana navideña que rompió Récord Guinness se estrena en reconocida plataforma; es la primera cinta de un célebre programa de TV

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al régimen de Venezuela como "ilegítimo, una organización narcotraficante".
Despliegue militar de Estados Unidos

Gobierno Trump lanza contundentes mensajes sobre despliegue contra el narcoterrorismo: "Los encontraremos y los mataremos"

Militar colombiano - Foto EFE
Ejército de Colombia

Dos oficiales del Ejército de Colombia murieron en importante sede militar de Bogotá en aparente crimen pasional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre