Así queda el ranking de países con más cazas avanzados, y en qué posición están Colombia y Venezuela, según Global Firepower

La clasificación del poder aéreo mundial correspondiente a 2025, publicada por el portal especializado Global Firepower (GFP) bajo el título “Fighter Fleet Strength by Country (2025)”, organiza a los países según el número de cazas e interceptores avanzados en servicio.

El listado evalúo las naciones que operan aeronaves equipadas con sistemas de radar modernos, capacidades aire-aire y tecnología de última generación. Entre los modelos considerados aparecen los F-22, F-15, F-16, F/A-18, Su-27/35, MiG-29, entre otros.

Los 5 países del mundo con mayor cazas avanzados

1. Estados Unidos

De acuerdo con el portal, el país americano ocupó el primer puesto debido a que “obtuvo una puntuación PwrIndx de 0,0744”, teniendo en cuenta que una puntuación de 0,0000 se considera “perfecta; el país ocupa 1.790 cazas de combate avanzados.

2. China

El país continúa su ascenso en el poder aéreo militar, gracias a sus importantes inversiones en capacidades militares y de desarrollo, que se suman a su poderosa capacidad industrial. El país actualmente cuenta con 1.212 cazas de combate; según la revisión anual del GFP, el país obtuvo una puntuación PwrInd de 0,0788.

3. Rusia

Según el portal GFP, Rusia actualmente tiene 833 cazas de combate avanzados; sus aeronaves de última generación tienen diseños obsoletos de la era de la Guerra Fría y época soviética, cuentan con una gran variedad de plataformas de ala fija y rotatoria; entre sus más destacados están el 27/35, Mikoyan MiG-29 y el Eurofighter Typhoon.

4. India

La India cuenta con una población en constante crecimiento; periodicamente realiza grandes avances en la modernización de sus fuerzas armadas actuales. Su flota más avanzada es la Sukhoi Su-30MKI; el país cuenta con 513 cazas y obtuvo una puntuación de PwrInd de 0,1184.

5. Corea del Norte

Aunque se desconoce gran parte de la capacidad militar oficial del país, el portal Firepower estima que los cazas avanzados que tiene son 368. Su fuerza aérea cuenta con diseños de bombarderos de última generación; se destacan los Harbin H-5, cazas basados en el antiguo diseño soviético IL-28.

El panorama en Sudamérica

En el ranking regional 2025, Global Firepower ubica a los países sudamericanos de la siguiente manera:

Chile (45) Brasil (43) Perú (39) Venezuela (30) Argentina (23) Colombia (16) Ecuador (0) Bolvia (0) Paraquay (0) Uruguay (0)

En el caso de Venezuela, GFP estima la cantidad de cazas avanzados, aunque la cifra real en servicio activo es difícil de comprobar debido a la crisis económica y a la falta de información oficial.

Finalmente, para Colombia, la posición podría cambiar próximamente tras el anuncio de la compra de 17 aviones de combate JAS-39 Gripen a Suecia, lo que modificaría su capacidad aérea en los próximos años.