Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
En diálogo con nuestro periodista Andrés Gil en Oslo, Noruega, la líder democrática habló del reencuentro con los venezolanos y su familia, y de la presión que EE. UU. está ejerciendo sobre el régimen de Maduro.

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela, habló en exclusiva con NTN24 desde Oslo, Noruega, luego de haber podido escapar de la clandestinidad en la que vivía en medio de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y recibir el premio Nobel de Paz 2025.

"Nunca Venezuela ha estado tan cerca de la libertad como hoy", fue una de las frases contundentes que dio la líder política, quien también advirtió a la región sobre los peligros de subestimar a los regímenes autoritarios.

o

"Este premio Nobel creo que reconoce que la paz solo es posible con un sistema político que es la democracia y esta no existe si no hay libertad para los ciudadanos, esto requiere coraje para conquistarla y preservarla. Sin fuerza no hubiéramos ganado el 28 de julio las elecciones y no hubiéramos resistido la represión", dijo la Nobel de Paz en diálogo con nuestro periodista Andrés Gil.

Machado fue consultada sobre la operación realizada por Estados Unidos para lograr su salida de Venezuela sin que el régimen pudiera detenerla, pero prefirió no contar pormenores del plan por seguridad de quienes participaron: "Ninguno de estos detalles voy hacerlo público, porque se trata de proteger a hombres y mujeres que arriesgaron su vida para que yo estuviera acá".

Sobre el futuro inmediato del régimen de Maduro, fue categórica: "Está en sus últimos tiempos. Va a salir con o sin negociación. A Maduro le conviene que sea con una negociación".

Y sobre la presión que está ejerciendo el gobierno de Donald Trump añadió: "Hace años le hemos pedido al mundo que aplique toda la fuerza de la ley contra una estructura narcoterrorista como lo sancionó Estados Unidos. Los sistemas criminales se soportan sobre las actividades ilícitas y hay que cortar esos flujos que vienen del narcotráfico, el mercado negro, entre otras actividades que hay que cortar. Hay que cortar ese flujo para que el régimen entienda que el costo de quedarse es más alto que el costo de largarse".

o

La premio Nobel de Paz también tuvo tiempo para enviarle un mensaje a Colombia, país que dijo querer por el apoyo que le ha dado a tantos venezolanos que han llegado a ese país huyendo de la dictadura: "Yo adoro a Colombia y le agradezco la forma en que han abierto los brazos a muchísimos venezolanos".

Por último, María Corina Machado envió un mensaje a Venezuela y a Latinoamérica: "Les digo a los latinoamericanos, estén donde estén, nosotros hace 27 años subestimamos la amenaza del régimen cubano, decíamos que eso no iba a pasar en Venezuela y vean como estamos hoy. Es indispensable la libertad de expresión y hay que cuidarla todos los días. Una vez Venezuela sea libre vamos a liberar a Cuba, a Nicaragua y tendremos a la región libres de estas narcodictaduras".

