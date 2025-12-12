¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

Este domingo 14 de diciembre Chile vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos saldrán a ejercer su derecho al voto para escoger al sucesor del actual presidente del país, Gabriel Boric.

En la segunda vuelta electoral, los ciudadanos chilenos deberán escoger entre el candidato republicano José Antonio Kast y la candidata de la coalición oficialista de izquierda Jeannette Jara.

Kast es un abogado, de 59 años, que fue diputado y que cuenta con un discurso centrado en el orden, la seguridad y la defensa de los valores tradicionales, se presenta por tercera vez a la contienda presidencial.

Jara, por su parte, es una abogada que en su cargo como ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric logró aprobar una ambiciosa reforma de pensiones. La candidata oficialista busca mantener la izquierda en el poder y promete un gobierno “de equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

No obstante, en las últimas semanas Kast se ha perfilado como el favorito para el balotaje.

