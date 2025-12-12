NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Elecciones en Chile

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Análisis en La Tarde de NTN24 con Chihon Ley, analista político.

Este domingo 14 de diciembre Chile vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos saldrán a ejercer su derecho al voto para escoger al sucesor del actual presidente del país, Gabriel Boric.

En la segunda vuelta electoral, los ciudadanos chilenos deberán escoger entre el candidato republicano José Antonio Kast y la candidata de la coalición oficialista de izquierda Jeannette Jara.

Kast es un abogado, de 59 años, que fue diputado y que cuenta con un discurso centrado en el orden, la seguridad y la defensa de los valores tradicionales, se presenta por tercera vez a la contienda presidencial.

Jara, por su parte, es una abogada que en su cargo como ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric logró aprobar una ambiciosa reforma de pensiones. La candidata oficialista busca mantener la izquierda en el poder y promete un gobierno “de equidad e igualdad entre hombres y mujeres”.

No obstante, en las últimas semanas Kast se ha perfilado como el favorito para el balotaje.

¿Quién será el próximo presidente de Chile? Análisis en La Tarde de NTN24 con Chihon Ley, analista político.

 

Temas relacionados:

Elecciones en Chile

José Antonio Kast

Chile

Gobierno de Chile

Gabriel Boric

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Giro a la derecha en Chile? José Antonio Kast se perfila como el favorito para la segunda vuelta electoral del domingo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025, concedió entrevista a NTN24 en Oslo, Noruega - Foto NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

¿Colombia estaría en la mira de la Operación Lanza del Sur de EE. UU. tras las declaraciones de Trump?

Jeannette Jara y José Antonio Kast | Foto: AFP
Elecciones en Chile

Segunda vuelta electoral en Chile: los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir entre José Antonio Kast y Jeannette Jara a su próximo presidente

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

“Es el honor más grande de toda mi carrera”: los detalles que contó uno de los miembros del grupo privado que ayudó a María Corina Machado salir de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Más de Política

Ver más
Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Gerald R. Ford - Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Pilotos a bordo del portaviones Gerald Ford "esperan ordenes de ataque" mientras Trump estudia opciones militares contra Venezuela, según el Washington Post

Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk - Foto AFP
Volker Türk

Alto comisionado de DD.HH. pide desescalada de tensiones entre EE.UU. y el régimen de Maduro

Mejores jugadores del Mundial 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Solo dos sudamericanos aparecen en listado de los 10 mejores jugadores que tendrá el Mundial 2026, según reconocido medio

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Prosperará la revocación del mandato presidencial de Claudia Sheinbaum que busca el Congreso?

Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

Unidades del Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford y un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. (EFE)
Crisis en Venezuela

Estados Unidos tiene todo listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, según Reuters

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre