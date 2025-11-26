NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
"Lo llamaron loco": importante plataforma iguala a Messi con reconocido jugador del fútbol colombiano

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Lionel Messi/ Selección Colombia 2005 - Fotos EFE
La empresa croata Sofascore realizó una clasificación de los mejores jugadores hispanoamericanos en competencias de América durante una reciente jornada.

El reciente rendimiento del futbolista argentino Lionel Messi fue calificado por la reconocida plataforma de estadísticas deportivas en vivo Sofascore con la misma puntuación de un jugador que actualmente se desempeña en el fútbol colombiano.

La empresa croata se caracteriza, entre tanto, por medir los desempeños de los futbolistas alrededor del mundo y publicar distintas listas que clasifican a los jugadores que más se destacan en distintas regiones.

En ese sentido, Sofascore publicó a inicios de esta semana las 'Mejores actuaciones' de los futbolistas hispanoamericanos en las ligas de Europa, en Asia y en América durante la última jornada de fútbol de clubes alrededor el mundo que tuvo lugar del 21 al 23 de noviembre.

La clasificación que le correspondió a Messi fue la de 'Mejores actuaciones' de jugadores hispanoamericanos en América, por desempeñarse actualmente en el Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS).

Sofascore le dio a Messi una calificación de 10 puntos sobre 10, misma que le concedió al reconocido delantero colombiano Hugo Rodallega, por su desempeño en esa jornada en la que, con su equipo, Independiente Santa Fe, anotó un triplete al enfrentar a Fortaleza.

En esa fecha la actuación de Rodallega fue destacada por Sofascore debido a que sus tres anotaciones le dieron una victoria a Santa Fe de 3 a 0 en la que fue la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, de la que el club en el que figura 'Hugol' es el vigente campeón.

El nombre de Rodallega le dio la vuelta al mundo a mitad de año luego de que Santa Fe se proclamara campeón en ese momento tras anotar el gol del título a pocos minutos del final con una evidente lesión en una de sus piernas, que no le impidió marcar.

Durante el Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2005 que se disputó en Colombia, hubo una creciente rivalidad entre Rodallega y Messi, juveniles para entonces, que figuraron en el certamen y los aficionados y la prensa compararon su desempeño.

El delantero colombiano con paso por la Premier League, que en ese momento jugaba para un equipo sin mucho recorrido en Colombia, fue el máximo goleador de esa edición con 11 anotaciones y superó con una amplia diferencia a Messi, que consiguió apenas 5 dianas.

"La única diferencia entre Messi y yo es que él juega en el Barcelona y yo en el Deportes Quindío", declaró durante ese torneo Rodallega a la prensa luego de brillar en uno de los partidos.

Aquella frase se popularizó más tarde cuando Messi se convirtió en el mejor jugador del mundo y, aunque algunos la tomaron de manera jocosa, otros consideraron que las estadísticas le daban la razón al atacante nacido en Candelaria, Valle del Cauca.

"Lo llamaron loco cuando dijo lo del Barcelona y el Quindío", "El tiempo le dio la razón a Rodallega", "No estaba tan equivocado con aquella polémica declaración", reaccionaron algunos aficionados a la estadística publicada esta semana por Sofascore.

Este es el listado y la clasificación que Sofascore les dio a los futbolistas hispanoamericanos que se desempeñaron en ligas del continente americano durante una de las más recientes jornadas:

  • Lionel Messi (Inter de Miami) (10 puntos)
  • Hugo Rodallega (Santa Fe) 10 puntos
  • Sebastián Ferreira (Olimpia) 9.8 puntos
  • Samuel Galindo (San José de Bolivia) 9.7 puntos
  • Alejandro Tobar (Deportivo Cuenca de Ecuador) 9.7 puntos
  • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) 9.4 puntos
  • Miguel Merentiel (Boca Juniors) 9.4 puntos
  • Hernán López Muñoz (Argentinos Juniors) 9.3 puntos
  • Leonardo Fernández (Peñarol) 9.1 puntos
  • Mathías Laborda (Vancouver Whitecaps) 9.0 puntos

