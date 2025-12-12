Así funciona el FIFA Pass, el innovador proceso para acelerar la entrada a EE. UU. para el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 promete ser un evento sin precedentes en América del Norte, atrayendo a aficionados de todo el mundo. Ante la expectativa de recibir entre 5 y 7 millones de visitantes, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en colaboración con la FIFA, ha introducido el innovador FIFA Pass, diseñado para acelerar el proceso de visado para aquellos con entradas confirmadas para el torneo.

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, afirmó en una entrevista con NTN24 que la iniciativa busca enfrentar las largas esperas para citas consulares que muchos solicitantes enfrentan.

"Nuestro propósito con este FIFA Pass es garantizar que todas las personas con un boleto para la Copa Mundial FIFA tengan la oportunidad de acceder a una cita para la entrevista de solicitud de visa", explicó Molano.

Sin embargo, dejó claro que tener un boleto para el Mundial no asegura la obtención de una visa, ya que cada solicitud es evaluada como una cuestión de "seguridad nacional".

La agilidad en la gestión de visas no compromete las regulaciones migratorias vigentes. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el despliegue de más de 400 funcionarios consulares adicionales para atender la alta demanda durante el periodo pre-Mundial.

No obstante, el FIFA Pass es únicamente una puerta a una cita más pronta, y quienes apliquen deben cumplir con los requisitos convencionales de la B1-B2, la visa destinada a turismo y negocios, que incluye la presentación del formulario DS-160.

Ante inquietudes sobre el impacto de este sistema en otras gestiones de visa, Molano afirmó: "Nuestros sistemas de visado son dinámicos y estamos siendo estratégicos en la asignación de recursos para minimizar el impacto en otros solicitantes". Para quienes seguirán el camino regular de solicitud, los tiempos de espera actuales son menores a dos meses en el 80% de las embajadas.