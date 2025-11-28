NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Polémica

Leyenda del vallenato genera polémica al enviar saludo al jefe del régimen venezolano: "Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo"

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
'Poncho' Zuleta, cantante colombiano / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: X / EFE
Muchos usuarios de diferentes plataformas digitales quedaron inmutados tras las declaraciones del cantautor colombiano.

Una leyenda del vallenato generó polémica en redes sociales al enviar un saludo al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro Moros.

En un reciente evento en territorio venezolano, el cantautor colombiano Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como ‘Poncho’ Zuleta, dejó ver la afinidad que tiene con el dictador venezolano.

En dicha presentación, un hombre, al parecer organizador del show, brindó unas palabras de apoyo a Maduro, a las que ‘Poncho’ se unió.

Al tomar la palabra, el artista del país ‘cafetero’ indicó: "Los cantantes podemos saludar a quien nos dé la gana y Maduro es mi amigo".

Muchos usuarios de diferentes plataformas digitales quedaron inmutados tras las declaraciones de Zuleta.

“No parce, así no, se me cayó un ídolo, yo entiendo que el arte no debe tener tinte político, pero es que esta es una coyuntura diferente, es un narco-régimen”, expresó un internauta en Instagram.

Otro usuario escribió en Instagram: “Hasta acá llego yo... De mis cantantes favoritos de vallenato, tantos años escuchándolo para que ahora me salga con esto, mal asesorado, a mi modo de ver las cosas”.

“Que alguien le diga que 8 millones de venezolanos se fueron de su tierra porque el dictador les robó la vida, que alguien le diga al señor Zuleta que no debe ser amigo del jefe de un cartel pedido por los Estados Unidos”, añadió otro navegador de Internet, pero esta vez, en la red X.

Esta situación, recordemos, se produce en un momento de presión del Gobierno de Estados Unidos hacia el régimen que controla Maduro.

De hecho, en el mar Caribe, Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar para frenar el tráfico de estupefacientes que cruza hasta la unión americana.

Entre los carteles que Estados Unidos busca erradicar, aparecen el ‘Tren de Aragua’ y el ‘Cartel de los Soles’, este último, según la Casa Blanca, orquestado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, entre otros políticos y militares venezolanos.

