NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
El líder de la operación "Dinamita Dorada", Bryan Stern, aseguró a NTN24 que esta fue la misión más riesgosa de Grey Bull Rescue, enfrentando diez controles policiales y navegación nocturna hasta Curazao.

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 en rueda de prensa que el rescate de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera, superando a las 799 misiones previas realizadas en zonas de conflicto como Afganistán, Siria y Gaza.

"La Operación 'Dinamita Dorada' es la misión número 800 de mi equipo Grey Bull Rescue. Hemos conducido operaciones en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Líbano, Israel, Gaza. Hemos realizado 12 fugas de cárcel, liberación de rehenes en Gaza, y lo digo porque esta operación fue de lejos la de mayor riesgo que hayamos realizado", declaró Stern.

o

El operativo implicó sacar de Venezuela a la líder democrática, considerada la persona más buscada por el régimen de Nicolás Maduro. Stern describió el viaje como "muy duro, peligroso y aterrador" para la vicepresidenta electa de Venezuela.

Según el testimonio ofrecido a NTN24, Machado salió disfrazada desde Caracas, sorteando al menos diez controles policiales hasta llegar a la costa venezolana.

Posteriormente, se embarcó en un pequeño bote que navegó en absoluta oscuridad, enfrentando olas de hasta dos metros de altura hasta alcanzar Curazao. Desde allí, un avión privado la trasladó a Oslo, con escala en Bangor.

"Ella, María, ha sido activamente buscada y perseguida por el régimen de Maduro por mucho tiempo. A ella no se le permite viajar, es considerada enemiga del estado, del régimen madurista, entonces la amenaza contra ella es extrema", explicó Stern.

El fundador de Grey Bull Rescue desmintió categóricamente las declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del madurismo, quien insinuó que el régimen permitió la salida de Machado.

"Diosdado Cabello lucha con la verdad un poco. Diosdado Cabello salió y dijo que ellos sabían todo el tiempo, que ellos ayudaron. Ese mismo Diosdado Cabello que la semana pasada dijo que ya estaba en Europa", afirmó Stern.

o

El veterano aseguró que la operación fue completamente privada e independiente, sin financiación ni coordinación con el gobierno de Estados Unidos. "No pedimos permiso de nadie. Ningún país o ningún elemento. Somos el sector privado. No tengo por qué pedir permiso. Es una de las bellezas de Grey Bull Rescue, que de hecho no respondemos ante nadie", declaró.

Stern confirmó que ningún soldado del régimen o policía venezolano colaboró con la operación, y que la vida de Machado estuvo en peligro constante durante todo el trayecto. El experto también desconoce si el sobrevuelo de aviones F-18 frente a las costas venezolanas fue una operación de escolta estadounidense.

En un tono más personal, Stern reveló que durante la travesía en bote, Machado no mencionó el Premio Nobel de la Paz que estaba por recibir, sino que solo habló de reunirse con su hija después de dos años sin verla.

Grey Bull Rescue es una organización con sede en Tampa, Florida, que cuenta con dos divisiones: Grey Bull Rescue Foundation, sin fines de lucro financiada por donantes privados, y Grey Bull Rescue Group, con fines de lucro que asiste a gobiernos en rescates de ciudadanos en peligro.

María Corina Machado, Nobel de Paz

Rescate

Operación Lanza del Sur

Despliegue militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro

Cartel de Los Soles

Donald Trump

Nicolás Maduro y despligue militar en el Caribe - Fotos: EFE
Despliegue militar

"Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra": el enigmático video de la Armada de EE. UU. en medio del despliegue que amenaza al régimen de Maduro

Marcha de las antorchas (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

En total silencio y con el nombre de Venezuela adelante: la tradicional marcha de las antorchas iluminó a Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina

Frente frío se quedará en Venezuela hasta febrero
Clima

Diciembre tendrá temperaturas bajas y enero será más frío de lo habitual en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

