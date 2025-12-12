"No le pedimos permiso a nadie; no respondemos ante nadie": hablamos con el líder del operativo de rescate de María Corina Machado

Bryan Stern, veterano de guerra y fundador de la organización Grey Bull Rescue, reveló a NTN24 en rueda de prensa que el rescate de María Corina Machado de Venezuela fue la operación más arriesgada de su carrera, superando a las 799 misiones previas realizadas en zonas de conflicto como Afganistán, Siria y Gaza.

"La Operación 'Dinamita Dorada' es la misión número 800 de mi equipo Grey Bull Rescue. Hemos conducido operaciones en Afganistán, Ucrania, Rusia, Sudán, Siria, Líbano, Israel, Gaza. Hemos realizado 12 fugas de cárcel, liberación de rehenes en Gaza, y lo digo porque esta operación fue de lejos la de mayor riesgo que hayamos realizado", declaró Stern.

VEA TAMBIÉN "El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24 o

El operativo implicó sacar de Venezuela a la líder democrática, considerada la persona más buscada por el régimen de Nicolás Maduro. Stern describió el viaje como "muy duro, peligroso y aterrador" para la vicepresidenta electa de Venezuela.

Según el testimonio ofrecido a NTN24, Machado salió disfrazada desde Caracas, sorteando al menos diez controles policiales hasta llegar a la costa venezolana.

Posteriormente, se embarcó en un pequeño bote que navegó en absoluta oscuridad, enfrentando olas de hasta dos metros de altura hasta alcanzar Curazao. Desde allí, un avión privado la trasladó a Oslo, con escala en Bangor.

"Ella, María, ha sido activamente buscada y perseguida por el régimen de Maduro por mucho tiempo. A ella no se le permite viajar, es considerada enemiga del estado, del régimen madurista, entonces la amenaza contra ella es extrema", explicó Stern.

El fundador de Grey Bull Rescue desmintió categóricamente las declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del madurismo, quien insinuó que el régimen permitió la salida de Machado.

"Diosdado Cabello lucha con la verdad un poco. Diosdado Cabello salió y dijo que ellos sabían todo el tiempo, que ellos ayudaron. Ese mismo Diosdado Cabello que la semana pasada dijo que ya estaba en Europa", afirmó Stern.

VEA TAMBIÉN "Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real": María Corina Machado sobre su salida de Venezuela o

El veterano aseguró que la operación fue completamente privada e independiente, sin financiación ni coordinación con el gobierno de Estados Unidos. "No pedimos permiso de nadie. Ningún país o ningún elemento. Somos el sector privado. No tengo por qué pedir permiso. Es una de las bellezas de Grey Bull Rescue, que de hecho no respondemos ante nadie", declaró.

Stern confirmó que ningún soldado del régimen o policía venezolano colaboró con la operación, y que la vida de Machado estuvo en peligro constante durante todo el trayecto. El experto también desconoce si el sobrevuelo de aviones F-18 frente a las costas venezolanas fue una operación de escolta estadounidense.

En un tono más personal, Stern reveló que durante la travesía en bote, Machado no mencionó el Premio Nobel de la Paz que estaba por recibir, sino que solo habló de reunirse con su hija después de dos años sin verla.

Grey Bull Rescue es una organización con sede en Tampa, Florida, que cuenta con dos divisiones: Grey Bull Rescue Foundation, sin fines de lucro financiada por donantes privados, y Grey Bull Rescue Group, con fines de lucro que asiste a gobiernos en rescates de ciudadanos en peligro.