Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado

Venezuela, la Virgen de Guadalupe y María Corina Machado, la reflexión que deja sacerdote por la celebración católica del 12 de diciembre

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La celebración de la Virgen de Guadalupe abrió un mensaje inesperado para Venezuela, un evento que conecta tradición, fe y el anhelo de un futuro distinto para millones.

En el programa La Tarde de NTN24, Fray Marcos García, sacerdote dominico venezolano, explicó el significado de la celebración de la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre.

El sacerdote empezó recordando que el tiempo de adviento es un periodo de esperanza para los creyentes, “Jesús y María es la más hermosa imagen de la esperanza, es la mujer que nos enseña saber que antes que tus proyectos, están los proyectos de Dios”.

Como venezolano, el sacerdote se refirió al momento de conmoción que vive su país, marcado recientemente por el otorgamiento del Premio Nobel 2025 a María Corina Machado.

“En este momento, en este instante que estamos celebrando a la Virgen de Guadalupe, que podemos sentir la orfandad muchas veces de tantos que a los venezolanos no nos han visto y no nos han escuchado, en este momento porque Venezuela es muy mariana y es de las pocas maniofanidas que hay de la manifestación como la de México y la de María, que son vírgenes que se han aparecido a un indígena, yo creo que el llamado es cada uno a decir de qué lado estoy”, comento el sacerdote.

En ese contexto, profundizo su mensaje espiritual: “Estoy hablando de confrontar, enfrentar y afrontar aquello que es la oscuridad y sabiendo que desde el Génesis dice la creación y Dios lo primero que hace es la separación de las tinieblas de la luz. En María podemos encontrar la fuerza de también decir como ella pudo, yo también puedo responder, pasando por encima de mis proyectos, hágase tu voluntad”.

Finalmente, destacó el impacto internacional del reconocimiento otorgado a Machado. “Este premio por supuesto me hago eco de agradecimiento al mundo que por fin está mirando a Venezuela y sobre todo lo que dice esta mujer que ha sacrificado tanto, no es solo de ella, es de cada uno de los venezolanos que yo sé que ha puesto no solo un granito de arena, sino sudor lágrimas, y hasta sangre para que esto se dé”.

Hoy Venezuela le está diciendo al mundo que hay esperanza y que al final, cuando la noche cree que ha ganado, la voz del Señor sentencia: yo estoy contigo”, concluyo el sacerdote.

