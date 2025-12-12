NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El analista político venezolano David Rico, el especialista en contraterrorismo Guillermo Cueto y el consultor político venezolano Luis Medina Gil analizaron la hazaña de la líder democrática venezolana.

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, vivió toda una odisea para llegar a Oslo (Noruega) para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado.

Y es que durante varios meses, Machado permaneció en la clandestinidad huyendo del régimen de Nicolás Maduro y tuvo que salir escondida, apoyada por Estados Unidos, para llegar a la capital noruega a recibir personalmente el galardón.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista político venezolano David Rico, el especialista en contraterrorismo Guillermo Cueto y el consultor político venezolano Luis Medina Gil analizaron desde diferentes puntos de vista la hazaña de Machado.

“Por muy buen equipo de extracción que tú tengas, si la persona flaquea o no es sumamente sólida o fuerte psicológicamente para hacer este tipo de operación, no funciona”, destacó Cueto sobre la líder venezolana.

Por su parte, Medida indicó que no se trata de una huida y mucho menos de una salida de un exilio inducido, como ha ocurrido en casos como el de Edmundo González. “Una salida que se convierte en un movimiento de alta carga estratégica”, comentó.

Finalmente, Rico alertó sobre lo que pueda ocurrirle a Machado “en el caso de volver a Venezuela y que descubran su paradero los miembros del régimen”.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Oslo

María Corina Machado

Régimen de Maduro

Operación

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Videos

María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Cancillería colombiana habla sobre la posibilidad de darle asilo a Maduro: “no tendría por qué decir que no”

Represión en Venezuela - Foto AFP
Informe ONU

La ONU incluye a la Guardia Nacional Bolivariana en la lista de cuerpos que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Opinión

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

Cancillería colombiana habla sobre la posibilidad de darle asilo a Maduro: “no tendría por qué decir que no”

Represión en Venezuela - Foto AFP
Informe ONU

La ONU incluye a la Guardia Nacional Bolivariana en la lista de cuerpos que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Luis Arce, expresidente de Bolivia - Foto: EFE
Luis Arce

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue capturado en La Paz por presunta corrupción

Exgeneral del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson - Foto: EFE
Despliegue militar

"Tienen sistemas antiguos, no muy capaces": exgeneral del Comando Sur de EE. UU. revela detalles sobre el equipamiento militar de Venezuela

Bruce Willis | Foto: EFE
Bruce Willis

El motivo por el que la familia de Bruce Willis donará su cerebro después de muerto

Aryna Sabalenka | Foto: EFE
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka causa polémica por sus declaraciones sobre las tenistas trans: "No es justo para las mujeres enfrentar a hombres biológicos"

Polonia

Polonia advierte a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre