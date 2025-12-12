Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

La líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, vivió toda una odisea para llegar a Oslo (Noruega) para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado.

Y es que durante varios meses, Machado permaneció en la clandestinidad huyendo del régimen de Nicolás Maduro y tuvo que salir escondida, apoyada por Estados Unidos, para llegar a la capital noruega a recibir personalmente el galardón.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista político venezolano David Rico, el especialista en contraterrorismo Guillermo Cueto y el consultor político venezolano Luis Medina Gil analizaron desde diferentes puntos de vista la hazaña de Machado.

“Por muy buen equipo de extracción que tú tengas, si la persona flaquea o no es sumamente sólida o fuerte psicológicamente para hacer este tipo de operación, no funciona”, destacó Cueto sobre la líder venezolana.

Por su parte, Medida indicó que no se trata de una huida y mucho menos de una salida de un exilio inducido, como ha ocurrido en casos como el de Edmundo González. “Una salida que se convierte en un movimiento de alta carga estratégica”, comentó.

Finalmente, Rico alertó sobre lo que pueda ocurrirle a Machado “en el caso de volver a Venezuela y que descubran su paradero los miembros del régimen”.