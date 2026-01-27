NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Coco Gauff

Coco Gauff se refirió a su ataque de ira en el que destrozó su raqueta tras quedar eliminada en el Abierto de Australia: "A veces solo necesito soltar la frustración"

enero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Tenista Coco Gauff | Foto: EFE
Tenista Coco Gauff | Foto: EFE
Coco Gauff cuenta con un total de once títulos individuales, entre ellos destacan dos Grand Slam: el Abierto de Estados Unidos en 2025 y el Roland Garros de 2025.

La reconocida tenista estadounidense Coco Gauff, de 21 años, se encuentra en el centro de la polémica tras protagonizar un fuerte ataque de ira luego de quedar eliminada del Abierto de Australia.

La número tres en el mundo cayó este martes por un contundente 6-1 y 6-2 ante la ucraniana Elina Svitolina en los cuartos de final, marcando así su fin en el torneo al que aspiraba a llegar mucho más lejos.

Tras el final del partido, la estadounidense no pudo contener su enojo por la derrota, algo que la ha puesto en el ojo del huracán.

o

En un video que se ha hecho viral en redes, se ve que durante su ataque de ira en el pasillo del estadio Melbourne Park, Gauff no se contiene y destrozó su raqueta ante la atenta mirada de algunos presentes.

El clip de su furia, que ya le da la vuelta al mundo en las diferentes redes, ha hecho que algunos internautas la critiquen duramente; mientras que otros usuarios insisten que es una reacción normal.

"Hay jugadores que lo hacen en público", "Es un comportamiento normal", "Romper una raqueta de tenis es muy poco profesional", "Una falta de respeto al equipo y al deporte", "Una reacción inmadura e infantil", son algunos de los comentarios.

Por su parte, Gauff se refirió al ataque de ira y explicó que prefiere romper su raqueta de tenis que terminar descargando su frustración contra su equipo.

La número tres en el mundo afirmó que en medio de su rabia por la derrota intentó ir a un lugar donde "no hubiera cámaras".

En rueda de prensa postpartido comentó: "Me conozco y sé que necesito desahogarme. Prefiero romper una raqueta antes que descargarme con mi equipo. No quiero ser irritable con ellos, no lo merecen. A veces solo necesito soltar la frustración".

Y aclaró que "no lo hice en la cancha frente a los niños. Pero necesitaba sacar esa emoción o de otra manera iba a estar irritada con la gente a mi alrededor, y no quería eso".

o

Gauff felicitó a la ucraniana por su triunfo y admitió no fue capaz de alcanzar el nivel de su rival. "Elina hizo un gran partido y yo no fui capaz de aproximarme a su nivel", comentó la tenista, quien también afirmó que pese a que lo intentó todo "nada me funcionó hoy".

La estadounidense destacó que esta derrota la va a ayudar a aprender y gestionar más su saque porque necesita "encontrar la manera de ganar partidos sin jugar bien" para próximos torneos.

La norteamericana Coco Gauff cuenta con un total de once títulos individuales, entre ellos destacan dos Grand Slam: el Abierto de Estados Unidos en 2025 y el Roland Garros de 2025.

La jugadora, de 21 años, actualmente es la número tres en el mundo siendo superada por la polaca Iga Swiatek (segunda) y la bielorrusa Aryna Sabalenka, la número uno en el ranking WTA.

