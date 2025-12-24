Alerta por posibles inundaciones, desprendimientos de rocas y deslaves en Los Ángeles y California en plena celebración de Navidad

Las alertas por inundaciones repentinas rigen en Los Ángeles y la mayor parte del sur de California este miércoles, mientras una de las peores tormentas navideñas recientes traía lluvias intensas y temores de mortales deslaves.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Pineapple Express", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, se espera que la tormenta descargue el equivalente a varios meses de lluvia en los próximos días.

"Se esperan inundaciones repentinas severas y generalizadas", indicó el Servicio Meteorológico Nacional, agregando que "vidas y propiedades están en gran peligro".

La primera ráfaga de lluvia intensa golpeó la región la noche del martes, y se esperaba más para el miércoles.

Los efectos de la tormenta ya se sentían en California la mañana del miércoles, con árboles y líneas eléctricas caídos en todo el estado.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado emite alerta mundial por aumento de amenazas contra presos políticos en Venezuela o

Las autoridades del condado de Los Ángeles advirtieron de potenciales corridas de escombros en las zonas devastadas por incendios forestales en enero. Instaron a los residentes a seguir las actualizaciones meteorológicas y evitar los desplazamientos innecesarios.

Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo a periodistas en Los Ángeles que desde la tarde del miércoles hasta el viernes "muchas áreas probablemente experimentarán inundaciones significativas, junto con desprendimientos de rocas y deslaves, especialmente en las zonas altas".

Algunas comunidades californianas aún tratan de recuperarse de los miles de incendios forestales que dejaron 31 muertos en todo el estado durante 2025, incluidas zonas residenciales de Los Ángeles como la lujosa Pacific Palisades.