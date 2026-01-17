Javier Milei celebró "la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro" durante la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur

El presidente argentino Javier Milei celebró este sábado la captura de Nicolás Maduro tras la operación de las fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Lo hizo durante la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur en Asunción, Paraguay, que contó la presencia de los mandatarios de Uruguay, Paraguay y Argentina, además de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Durante su discurso previo a la firma, Milei se refirió a las consecuencias del proteccionismo económico e hizo referencia a Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos ha estado en contacto con Diosdado Cabello incluso desde antes de la captura de Maduro: le advirtió que no reprimiera a opositores, según Reuters o

“El resultado es siempre el mismo aislamiento, empobrecimiento y perdida de libertad, la situación que atraviesa Venezuela es muestra clara y dolorosa de esa realidad”, indicó.

Acto seguido, el mandatario argentino celebró la captura de Maduro por parte de la administración de Donald Trump.

“Valoramos la decisión y determinación demostrada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro”, señaló Milei.

A su vez, hizo un llamado para que todos los presos políticos sean liberados, incluidos los ciudadanos argentinos, entre ellos, el gendarme Nahuel Gallo.

“Seguimos reclamando por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de los presos políticos argentinos y todos los detenidos arbitraria e ilegalmente por el régimen en abierta violación a los derechos humanos”, dijo Milei.

El histórico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se negocia desde 1999 para crear un mercado que representa el 30% del PBI mundial y comprende más de 700 millones de consumidores.

El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral y favorece las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas a los pioneros del Mercosur. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.