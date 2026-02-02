NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

febrero 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
El diario estadounidense detalló que la administración intenta dar un parte de tranquilidad a empresarios y congresistas estadounidenses sobre la situación en Venezuela.

Casi un mes después de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, el régimen venezolano, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, continúa bajo presión de Washington.

La encargada del régimen ha tomado decisiones en el último mes gracias a la presión que ejerce la administración de Donald Trump, como lo son la liberación de presos políticos y la apertura comercial de hidrocarburos.

Recientemente, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que un funcionario del presidente Donald Trump aseguró que la administración Trump tiene previsto que haya elecciones en 18 a 24 meses en Venezuela.

El diario de la capital estadounidense dio a conocer que el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, dio este plazo durante una reunión con ejecutivos de su país.

Esto con el objetivo de tranquilizar a legisladores y empresarios que ven con preocupación la relación de la administración Trump con Delcy Rodríguez.

Incluso, el medio estadounidense también reveló que hay preocupación en algunos funcionarios de Trump por las dudas que genera Delcy Rodríguez dada su cercanía con China, Irán y Rusia.

Cabe recordar que muchas voces han advertido sobre la posibilidad de que Delcy Rodríguez esté priorizando dejar pasar tiempo esperando las elecciones de medio término en Estados Unidos, que puedan debilitar en el Congreso a la administración de Donald Trump.

El mismo congresista republicano Carlos Giménez ha advertido sobre esto. “Esperan esperar a que Trump se vaya, por eso no podemos permitirlo”, señaló.

El secretario de Estado, Marco Rubio, en su comparecencia la semana pasada ante el Senado justificó la relación de Washington con las cabezas del régimen en Caracas

“Simplemente estamos reconociendo la realidad, y es que tenemos que trabajar con la gente que está a cargo del gobierno”, dijo Rubio.

Temas relacionados:

Transición democrática

Elecciones en Venezuela

Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez

María Corina Machado

Donald Trump

