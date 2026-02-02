Trump confirma que India dejará de comprar petróleo de Rusia y lo adquirirá de Estados Unidos y Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que el primer ministro de la India Narendra Modi "aceptó dejar de comprar petróleo ruso" y se comprometió a adquirir más a Estados Unidos y, "eventualmente, a Venezuela".

“Aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y Venezuela. Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania, que está ocurriendo ahora mismo, con miles de personas muriendo cada semana”, informó el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

VEA TAMBIÉN India da un salto espacial histórico: lanza el satélite más pesado jamás construido por el país o

De acuerdo con Trump, el primer ministro también se comprometió a "comprar productos estadounidenses", a un nivel mucho mayor, además de más de 500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón y muchos otros productos estadounidenses.

“Nuestra excelente relación con la India se fortalecerá aún más en el futuro. El Primer Ministro Modi y yo somos dos personas que logran lo que se produce, algo que no se puede decir de la mayoría. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, indicó.

Asimismo, confirmó haber alcanzado un acuerdo comercial con India que estipula una reducción de los aranceles del 25 % al 18 % a los productos indios que entran en Estados Unidos.

“Por amistad y respeto al Primer Ministro Modi, y a petición suya, acordamos con efecto inmediato un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual Estados Unidos aplicará un arancel recíproco reducido, del 25% al 18%”, dijo Trump.