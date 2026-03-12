NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
CPI

Corte Penal Internacional rechaza investigar sanciones de EE. UU. contra Venezuela como crímenes de lesa humanidad

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
"No existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional", señaló la organización.

La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) archivó este jueves las denuncias de Venezuela contra las sanciones de Estados Unidos al concluir que no existe una "base razonable" para considerar que constituyen crímenes de lesa humanidad.

o

En 2020, Venezuela presentó su caso a los fiscales de la CPI alegando que las sanciones de Estados Unidas impuestas desde 2014 habían provocado crímenes como asesinatos, deportaciones y persecución.

La CPI abrió rápidamente una investigación preliminar, pero anunció el jueves el cierre de su pesquisa. "No existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional", señaló la fiscalía en un comunicado.

Para abrir una investigación, debe existir un vínculo claro entre las sanciones de Estados Unidos y los delitos alegados. Sin embargo, la fiscalía señaló que “no se cumplen los requisitos probatorios de causalidad e intención”.

Los fiscales señalaron que está "generalmente aceptado" que las sanciones de Estados Unidos "podrían haber agravado una situación humanitaria ya de por sí grave".

Sin embargo, apuntaron que ello no era suficiente para demostrar "un nexo causal suficiente" entre las sanciones y los crímenes alegados por Venezuela.

Los fiscales llevan a cabo una investigación separada sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de manifestantes en Venezuela desde 2014.

o

El comunicado de la fiscalía también señaló que las determinaciones conocidas este jueves "no guardan relación con los acontecimientos de enero de 2026 en Venezuela", en referencia a la operación militar del 3 de enero de Estados Unidos en Venezuela, donde Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos del país.

Actualmente, Maduro y su esposa se encuentran arrestados en Estados Unidos, donde esperan el juicio por cargos vinculados al narcotráfico.

Temas relacionados:

CPI

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Crímenes

Represión

Deportaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

María Corina Machado y su mensaje a los jóvenes que salieron a marchar en el Día de la Juventud - Fotos; AFP
María Corina Machado

“Un país unido y decidido a avanzar hacia la libertad”: el mensaje de María Corina Machado tras las manifestaciones en el Día de la Juventud

Hotel Ramada, atacado por Israel en Beirut. (AFP)
Israel

Israel anuncia que abatió comandantes iraníes claves en ataque a lujoso hotel en Beirut: imágenes muestran habitaciones alcanzadas por proyectil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y presidente de EE. UU., Donald Trump - Fotos: EFE
Presos políticos

"El presidente Trump espera que esto continúe": Casa Blanca responde a NTN24 sobre los presos políticos que no han sido excarcelados

Campo de fútbol afectado en Inglaterra. (AFP)
Fútbol inglés

"Postales que nos recuerdan la esencia de este deporte": las impresionantes imágenes de condiciones en las que se jugó partido en el torneo más viejo del mundo

María Corina Machado y su mensaje a los jóvenes que salieron a marchar en el Día de la Juventud - Fotos; AFP
María Corina Machado

“Un país unido y decidido a avanzar hacia la libertad”: el mensaje de María Corina Machado tras las manifestaciones en el Día de la Juventud

Hotel Ramada, atacado por Israel en Beirut. (AFP)
Israel

Israel anuncia que abatió comandantes iraníes claves en ataque a lujoso hotel en Beirut: imágenes muestran habitaciones alcanzadas por proyectil

Aguas del estrecho de Ormuz. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní dice que "quemará cualquier barco" que intente pasar por el estrecho de Ormuz, ruta vital del petróleo y el gas

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo": secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

Mario Pazmiño, director para América Latina del Security College US / Operación militar en Ecuador - Fotos: NTN24 / X
Ecuador

"El Comando Sur va a incrementar este tipo de cooperación": Mario Pazmiño sobre operaciones militares en país sudamericano para frenar el narcoterrorismo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre